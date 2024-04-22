Уролог назвал овощ, резко повышающий либидо у мужчин

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Сырая свекла и ее сок положительно влияют на мужскую потенцию. Такое мнение высказал в интервью NEWS.ru врач-уролог из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Загид Асаханов.
По его мнению, эффект благоприятен исключительно для свежих овощей: соков, смузи и салатов, так как при тепловой обработке они утрачивают свою ценность.
Он отметил, что первичное увеличение либидо обусловлено наличием полезных нитратов, которые характерны для этого овоща. Попав в организм, они превращаются в оксид азота, способствующий улучшению кровообращения.
Кроме того, свекла содержит высокий уровень бора, который способствует повышению уровня эстрадиола и свободного тестостерона, прямо влияющих на сексуальное влечение человека.
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Он отметил, что первичное увеличение либидо обусловлено наличием полезных нитратов, которые характерны для этого овоща. Попав в организм, они превращаются в оксид азота, способствующий улучшению кровообращения.
Кроме того, свекла содержит высокий уровень бора, который способствует повышению уровня эстрадиола и свободного тестостерона, прямо влияющих на сексуальное влечение человека.
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Артем Кузьмин