Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Уролог назвал овощ, резко повышающий либидо у мужчин

Уролог назвал овощ, резко повышающий либидо у мужчин

Уролог Асаханов: сырая свекла или ее сок резко повышают мужскую потенцию
22 апреля 2024, 11:56
Фото: istock / grinvalds

Фото: istock / grinvalds

Сырая свекла и ее сок положительно влияют на мужскую потенцию. Такое мнение высказал в интервью NEWS.ru врач-уролог из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Загид Асаханов.
По его мнению, эффект благоприятен исключительно для свежих овощей: соков, смузи и салатов, так как при тепловой обработке они утрачивают свою ценность.

Он отметил, что первичное увеличение либидо обусловлено наличием полезных нитратов, которые характерны для этого овоща. Попав в организм, они превращаются в оксид азота, способствующий улучшению кровообращения.



Кроме того, свекла содержит высокий уровень бора, который способствует повышению уровня эстрадиола и свободного тестостерона, прямо влияющих на сексуальное влечение человека.

Читайте также:

Как «Виагра»: врач назвал сок, который повышает потенцию у мужчин

Врач рассказал, как надетые на мужчине носки влияют на качество секса и потенцию

Сексолог назвал продукт, который лучше всего влияет на мужскую потенцию
#качество
#врач
#сок
Врач раскрыла неожиданное влияние фастфуда на память
Эндокринолог Павлова: фастфуд может привести к потере памяти
20 апреля 2024, 14:44

Фото: iStock/ValentynVolkov

Частое употребление фастфуда и выпечки может привести к необратимой потере памяти. Такое заявление сделала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своём Telegram-канале.

Она рассказала, что учёным удалось выявить влияние фастфуда, сладостей и выпечки на память. Так, проблемы с запоминанием возникают у людей, которые в подростковом возрасте злоупотребляли вредной пищей.

Такая еда снижает уровень ацетилхолила – нейромедиатора, который ответственен за обучение, концентрацию внимания и возбуждение.

Павлова подчеркнула, что проблемы с памятью у таких людей не решатся, даже если в зрелом возрасте они будут придерживаться правильного питания.

Однако врач уточнила, что эксперимент проводился учёными на крысах. Но в науке уже неоднократно наблюдалось, что происходящее с животными во время испытаний затем фиксировалось и у людей.

Читайте также:

Врач Хакимова рекомендовала есть фастфуд не чаще раза в месяц

Диетолог рассказала, какой фастфуд наименее вреден для здоровья и фигуры

Диетолог Соломатина: Фастфуд может ухудшать слух
#врач
#здоровье
#питание
#память
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье беременных учат снижать боль во время родов без медикаментов
19 апреля 2024, 23:01

Фото: Istockphoto / Antonio_Diaz

В Московском областном перинатальном центре проводят занятия для беременных «Техники немедикаментозного обезболивания родов», рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава. Занятия ведёт штатная доула Анастасия Турей.
Всего в учреждении работают три профессиональные помощницы в родах. Эти специалисты обеспечивают непрерывную физическую, эмоциональную и информационную поддержку беременных до, во время и после родов.
«Задача доулы – поддержать женщину, окружить заботой и дать всю необходимую информацию. Она помогает женщине правильно дышать во время схваток, массирует спину, показывает упражнения для снижения боли. Доула может принести воду, поддержать роженицу психологически. Это верная подруга в процессе рождения ребёнка. Она имеет все необходимые профессиональные навыки для того, чтобы роды прошли мягче и спокойнее», – рассказала Турей.
Встречи с доулами проходят в МОПЦ каждый четверг. Беременные могут задать все интересующие их вопросы. Доулы делятся специальными техниками дыхания, которые снижают тревожность и помогают уменьшить боль.

Следующее занятие для будущих мам пройдёт 8 мая в 14:00.

Читайте также:

Подмосковный нарколог Холдин перечислил, кому нельзя конфеты с алкоголем

В Долгопрудном студенты МФТИ сдали 25 литров крови на донорской акции

Воробьёв анонсировал открытие нового здания поликлиники в Лобне в начале 2025 года
#здравоохранение
#минздрав мо
#роды
#беременность
#женщины
#помощь
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный нарколог Холдин перечислил, кому нельзя конфеты с алкоголем
19 апреля 2024, 21:06

Фото: Istockphoto / Moussa81

Употребление шоколадных конфет с добавлением коньяка, алкогольных коктейлей или ликёров для некоторых может привести к пагубным последствиям. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Сочетание шоколада и алкоголя само по себе не несёт для организма ничего хорошего. Такой микс резко повышает сахар в крови, негативно воздействуя на поджелудочную железу и печень. Лакомства с алкоголем категорически не рекомендуется давать детям. Даже одна такая сладость может вызвать у них рвоту, слабость и даже потерю сознания. Кроме того, есть риск формирования привычки к запаху и вкусу спиртного с самого детства», – сказал специалист, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Он добавил, что страдающим зависимостью от спиртного необходимо воздерживаться от таких конфет, чтобы избежать возможного срыва. Избегать их рекомендуется и водителям, поскольку алкотестер может зафиксировать превышение уровня алкоголя в крови.

Читайте также:

Озвучена страшная опасность даже малых доз водки

Стало известно, кому запрещены сырые овощи

В Подмосковье запустили программу по реабилитации детей с аутизмом при помощи плавания
#подмосковье
#московская область
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#психиатр
#нарколог
#алкоголь
#спирт
#кондитерские изделия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Озвучена страшная опасность даже малых доз водки
Хирург Умнов заявил о способности водки разрушать мозг в кратчайшие сроки
19 апреля 2024, 20:42

Фото: iStock/bhofack2

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что водка опасна тем, что даже в малых дозах разрушает мозг очень быстро.
Он отметил, что ухудшения могут быть заметны уже в течение трёх месяцев употребления небольшого количества напитка.

«Даже малые дозы водки, регулярно употребляемые в течение трех — шести месяцев, способны нанести непоправимый урон психологической и эмоциональной сферам человека, а также вызвать нарушения речи, слуха и координации движения. Возникнут частые головокружения, головные боли и другие трагические последствия», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Специалист добавил, что регулярное потребление водки приводит и к ухудшению зрения.

Ранее врач-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев напоминал о том, что антибиотики нельзя совмещать с алкоголем.

Читайте также:

Подмосковный нарколог Холдин предупредил аллергиков о приступах удушья от курения

От веселья до смерти: Нарколог рассказал, как понять — алкоголик ли ты

Нарколог Исаев предупредил об опасности совмещения антибиотиков с алкоголем
#врач
#нарколог
#водка
#здоровье
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уролог Образцов раскрыл простые методы сохранить мужское здоровье после 30 лет
Уролог Образцов рекомендовал психотерапию и здоровый образ жизни
19 апреля 2024, 19:58

Фото: iStock/wutwhanfoto

Уролог и андролог Сергей Образцов заявил, что для сохранения мужского здоровья после 30 лет важно следить за своим ментальным и физическим состояниями.
Для восстановления их врач рекомендовал проходить психотерапию и вести здоровый образ жизни.

«Психотерапия для мужчин также важна, как и для женщин. Если у вас все в порядке с головой, вы вряд ли будете лезть куда не следует и следить за собой. Лечим депрессию, убираем стресс и дело в шляпе», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Образцов.

А врач аллерголог-иммунолог Алла Литовкина для профилактики аллергии на цветение растений посоветовала избегать контакта с аллергенами, носить электронные маски с индивидуальными фильтрами и проводить влажную уборку дома.

«Хорошо помогает промывание носа методом переливания, когда вода перетекает из одной ноздри в другую. Но перед этим стоит проконсультироваться с лор-врачом, потому что у таких промываний есть противопоказания», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Литовкина.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова заявила, что людям с хроническим гастритом и язвой противопоказаны к употреблению сырые овощи.

Читайте также:

Стало известно, кому запрещены сырые овощи

Названа приемлемая норма газировки в день

Названы продукты, которые эффективно снижают уровень «плохого» холестерина в крови
#врач
#зож
#здоровье
#рекомендации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, кому запрещены сырые овощи
Врач Мельникова не рекомендовала сырые овощи при хроническом гастрите и язве
19 апреля 2024, 18:44

Фото: iStock/Sarsmis

Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова заявила, что людям с хроническим гастритом и язвой противопоказаны к употреблению сырые овощи.
«Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки являются противопоказанием к употреблению сырых овощей с выраженными вкусовыми качествами — томаты, лук, чеснок, красный перец», — объяснила в беседе с Газета.ру Мельникова.

Она добавила, что из-за повышенного выделения агрессивной для слизистой соляной кислоты и высокого давления в желудке употребление таких продуктов может привести к долгой и болезненной изжоге.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила об опасности избытка витамина С для организма, так как это может спровоцировать развитие атеросклероза, а также камней в почках.

Читайте также:

Подмосковный диетолог Басова посоветовала вести пищевой дневник ребёнка

Диетолог Соломатина назвала защищающее от многих болезней растение

Диетолог Соломатина назвала страшные последствия избытка витамина С
#болезнь
#диетолог
#овощи
#продукты
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Долгопрудном студенты МФТИ сдали 25 литров крови на донорской акции
19 апреля 2024, 18:21

Фото: Михаил Раскин

Донорскую акцию организовали в МФТИ Московский областной центр крови совместно с долгопрудненским отделением «Красного креста» в преддверии Всероссийского дня донора, участие в акции прияли 50 человек, они сдали 25 литров крови, передаёт корреспондент Михаил Раскин.
«Всего на сдачу крови записалось около 120 студентов, но некоторые получили отводы по уровню гемоглобина в крови или не смогли поучаствовать в акции по иным причинам», — отметила председатель долгопрудненского отделения общественной организации «Российский Красный Крест» Галина Киселёва.
Акция проводилась в холле концертного зала МФТИ. Перед донацией желающих сдать кровь взвешивали: донор должен весить не менее 50 кг. Сдавшие кровь получали в подарок печенье от дежуривших на акции членов организации «Волонтёры Победы». Кроме того, в организации мероприятия был задействован вожатский отряд «Фотон» и волонтёрская организация студентов «Мне не всё равно».

Читайте также:

В Подмосковье с начала года стали донорами около 30 тысяч человек

В МОНИКИ проведут донорскую неделю

В Балашихе начали делать сложные урологические операции детям
#долгопрудный
#донор
#мфти
#донорская кровь
#акция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв анонсировал открытие нового здания поликлиники в Лобне в начале 2025 года
19 апреля 2024, 14:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Здание поликлиники №1, строительство которого продолжается в Лобне, начнёт принимать пациентов в I квартале будущего года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход работ и поговорил с сотрудниками.
«В микрорайоне Букино в марте 2023-го мы начали строить новый объект, который будет обслуживать в два раза больше жителей, чем принимает сейчас городская поликлиника – более 60 тыс. жителей пяти микрорайонов округа. Задача – сдать здание к концу года. Рассчитываем, что после установки необходимого оборудования уже в феврале – марте 2025 года начнётся прием. Проект долгожданный и будет очень востребован», – сказал глава региона.
Воробьёв отметил, что современная диагностика, грамотное лечение и профилактика – три слагаемых первичной медпомощи, которой ждут люди. Старые поликлиники всё это обеспечить в полной мере уже не могут.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас медучреждение работает в трёхэтажной постройке 1976 года и может принимать 335 пациентов в смену. После переезда мощность увеличится до 600.

Строящееся пятиэтажное здание в 10 раз больше старого – его площадь составит 12 тыс. кв. м. В нём будут работать поликлиника для взрослых, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, травматологический центр, отделения эндоскопической диагностики и медицинской реабилитации, профилактики и диспансеризации, а также два рентген-кабинета.

Также в новом здании разместят женскую консультацию с дневным стационаром и операционной. Кроме акушеров-гинекологов вести приём смогут маммолог и психолог. Откроются три кабинета УЗИ и кабинет КТГ.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для жителей пяти микрорайонов Лобни – Катюшки, Букино, Москвич, Южный и Центральный – все медицинские услуги будут оказываться в одном месте.
«В новой поликлинике мы сможем аккумулировать в одном месте помощь для беременных. Часть второго этажа, 2 тыс. кв. метров, будет отдана женской консультации. Благодаря тому, что в новом здании заработает дневной стационар на 45 коек, мы сможем проводить малые операции по разным профилям. Пациенты будут проходить обследование, лечение или реабилитацию в течение дня и возвращаться домой», – поделилась главврач Лобненской больницы Виктория Тен.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сегодня готовность объекта – 63%. Идут отделка помещений, монтаж инженерных сетей и лифтов.

Для работы на новом месте поликлиника укомплектована кадрами на 85%. Всего требуется 99 врачей. 80 сотрудников перейдут из старого здания, ещё 19 привлекут из кадрового резерва. Также осталось подобрать 38 медсестёр и фельдшеров.
«Я работаю в поликлинике почти семь лет. И коллеги, и пациенты – все мы очень ждём новое здание. Там, например, будет большой травматологический центр с лифтом, чтобы сразу направлять пациентов на пятый этаж в реабилитационное отделение. Новые кабинеты – большие и просторные. Узнав о строительстве новой поликлиники, к нам переезжают и устраиваются специалисты из Москвы», – рассказала заведующая городской поликлиникой №1 Татьяна Токарева.

В начале строительства нового здания поликлиники, в мае 2023-го, на встрече с губернатором жители пожаловались, что в Лобне нет аппарата МРТ. Поэтому было решено на базе старого здания, которое находится рядом, на улице Заречной, создать центр лучевой диагностики. После ремонта там можно будет сделать КТ и МРТ, маммографию, флюорографию и рентген. Работы начнутся в следующем году.


Читайте также:

Воробьёв проверил ход строительства лицея «Авиатика» в Лобне

В Лобне стартовала реконструкция Краснополянского шоссе в рамках строительства Северного обхода

В Лобне откроют завод по восстановлению двигателей
#подмосковье
#подмосковные стройки
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#строительство
#лобня
#поликлиника
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье запустили программу по реабилитации детей с аутизмом при помощи плавания
19 апреля 2024, 14:24

Фото: iStock/SbytovaMN

Программу по реабилитации детей с расстройством аутического спектра (РАС) запустил в Московской области благотворительный фонд олимпийского чемпиона, депутата регионального парламента Александра Легкова «Вместе — ЛЕГКО», сообщает пресс-служба фонда.
«Сейчас в проекте участвуют 16 детей с РАС из Сергиево-Посадского округа. Для них каждую неделю проводятся индивидуальные занятия с тренерами, имеющими опыт работы с детьми с особыми потребностями», — говорится в сообщении.
Александр Легков рассказал, что запустить проект в Сергиевом Посаде помогла Загорская ГРЭС. Занятия проводятся в бассейнах в Богородском и посёлке Реммаш.

«У нас пока есть два бассейна, нам выделили бесплатные часы. Загорская ГАЭС подключилась, чтобы оплачивать тренеров, потому что каждому ребенку нужен индивидуальный тренер. Скоро после капитального ремонта откроется бассейн в Пересвете, и я думаю, что мы сможем выделить бесплатные часы и там», — отметил Легков.
По его мнению, проект реабилитации через плавание надо запускать по всему Подмосковью. Кроме того, фонд «Вместе — ЛЕГКО» собирается запускать программы реабилитационных занятий танцами, настольным теннисом и прыжками на батуте.

Читайте также:

Жительница Подмосковья 10 лет ходила с внутриматочной спиралью и чуть не погибла

Сall-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял с начала года более 63 тыс. звонков

Подмосковный педиатр Одинаева предупредила о смертельной опасности москитной сетки для ребёнка
#сергиев посад
#дети
#аутизм
#плавание
#реабилитация
#благотворительность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф