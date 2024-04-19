Уролог Образцов раскрыл простые методы сохранить мужское здоровье после 30 лет

Фото: iStock/wutwhanfoto
Уролог и андролог Сергей Образцов заявил, что для сохранения мужского здоровья после 30 лет важно следить за своим ментальным и физическим состояниями.
Для восстановления их врач рекомендовал проходить психотерапию и вести здоровый образ жизни.
А врач аллерголог-иммунолог Алла Литовкина для профилактики аллергии на цветение растений посоветовала избегать контакта с аллергенами, носить электронные маски с индивидуальными фильтрами и проводить влажную уборку дома.
Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова заявила, что людям с хроническим гастритом и язвой противопоказаны к употреблению сырые овощи.
Читайте также:
Стало известно, кому запрещены сырые овощи
Названа приемлемая норма газировки в день
Названы продукты, которые эффективно снижают уровень «плохого» холестерина в крови
«Психотерапия для мужчин также важна, как и для женщин. Если у вас все в порядке с головой, вы вряд ли будете лезть куда не следует и следить за собой. Лечим депрессию, убираем стресс и дело в шляпе», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Образцов.
А врач аллерголог-иммунолог Алла Литовкина для профилактики аллергии на цветение растений посоветовала избегать контакта с аллергенами, носить электронные маски с индивидуальными фильтрами и проводить влажную уборку дома.
«Хорошо помогает промывание носа методом переливания, когда вода перетекает из одной ноздри в другую. Но перед этим стоит проконсультироваться с лор-врачом, потому что у таких промываний есть противопоказания», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Литовкина.
Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова заявила, что людям с хроническим гастритом и язвой противопоказаны к употреблению сырые овощи.
Читайте также:
Стало известно, кому запрещены сырые овощи
Названа приемлемая норма газировки в день
Названы продукты, которые эффективно снижают уровень «плохого» холестерина в крови
Мелисса Тимофеева