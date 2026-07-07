Уролог предупредил об опасности ношения телефона в переднем кармане брюк

07 июля 2026, 15:48

Уролог Лордкипанидзе: смартфон в кармане брюк портит качество спермы

Фото: iStock/Sergey Peterman

Мобильный телефон в кармане брюк может негативно сказаться на подвижности сперматозоидов. Об этом предупредил уролог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе.





Он пояснил, что смартфоны являются источником повышенного электромагнитного излучения, которое пагубно влияет на состояние всего организма, в том числе на способность человека к размножению.





«Электромагнитное излучение — безусловно, вредно, мобильный телефон в этом случае служит источником его распространения. Чем дешевле телефон, тем он вреднее, хотя даже у дорогих смартфонов, несмотря на жесткую сертификацию, излучение достаточно мощное», — уточнил Лордкипанидзе в беседе с изданием «Абзац».