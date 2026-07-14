Усталость и бессонница оказались симптомами онкологии у жителя Кузбасса

14 июля 2026, 13:17

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В Кемеровской области 77-летний мужчина мучился от бессонницы, головных болей и быстрой утомляемости. Все эти симптомы кузбассовец списывал на старость, однако специалисты Кемеровского КДЦ им. И.А. Колпинского выявили у него опухоль толстого кишечника. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.





По данным VSE42.RU, пенсионер обратился за помощью к врачам, поскольку постоянно плохо себя чувствовал, не мог нормально спать и очень быстро уставал. Выяснилось, что в таком состоянии мужчина находился из-за анемии.





«Тяжелая анемия — в большинстве случаев не окончательный диагноз, а причина серьезного заболевания. По результатам лабораторных и эндоскопических исследований заместитель главного врача Людмила Короленко определила онкопатологию пищеварительной системы на I стадии», — уточнили в минздраве.