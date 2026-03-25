Утренний кофе без воды: как это может испортить ваше самочувствие?
Фармацевт Натери: Кофе без воды после пробуждения может вызвать недомогание
Фармацевт Роджина Шамс Натери предупреждает о рисках, связанных с утренним кофе без воды. По ее словам, такие привычки могут вызвать недомогание и ухудшить общее состояние. Об этом информирует издание Daily Mirror.
Специалист объясняет, что кофеин, употребляемый сразу после сна, усиливает обезвоживание и нарушает естественные процессы в организме. Утром уровень кортизола, отвечающего за пробуждение, достигает пика, и психоактивный стимулятор ЦНС может мешать его нормальной работе.
«Лучше начать утро со стакана воды, чтобы восстановить уровень жидкости, а кофе пить позже», — советует фармацевт.
Также она отмечает, что другие утренние привычки, такие как сладкий завтрак или проверка телефона сразу после пробуждения, могут негативно сказаться на самочувствии.