В Подмосковье впервые прооперировали пациента с фибромиксомой ребра

Рак молочной железы — наиболее часто встречающееся онкологическое заболевание у женщин, при этом есть факторы, которые во много раз увеличивают риск развития этой болезни. О них рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.