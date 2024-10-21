В Подмосковье впервые прооперировали пациента с фибромиксомой ребра

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Подмосковные онкологи впервые сделали операцию пациенту с опухолью ребра. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В Московский областной онкологический диспансер обратился 52-летний мужчина с жалобами на боль в груди. У него выявили фибромиксому ребра. Это редкий вид доброкачественной опухоли, состоящей из разросшегося хряща. Однако она может переродиться в рак.
Как выяснилось, недавно мужчина получил травму грудной клетки, но к врачу обратился только тогда, когда боль усилилась. Травма привела к обнаружению фибромиксомы ребра. Новообразование никак себя не проявляло.
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Как выяснилось, недавно мужчина получил травму грудной клетки, но к врачу обратился только тогда, когда боль усилилась. Травма привела к обнаружению фибромиксомы ребра. Новообразование никак себя не проявляло.
«Такая опухоль встречается крайне редко. В нашем учреждении мы впервые провели торакоскопическую операцию по удалению ребра с опухолью. Хирургическое вмешательство выполнили щадящим методом, через три прокола. Это снизило послеоперационную боль и обеспечило быстрое восстановление. По результатам гистологического исследования опухоль оказалась доброкачественной. Операция предотвратила перерождение новообразования в злокачественное», – рассказал заведующий отделением торакальной онкологии №1 Сергей Тараров. ⠀Сейчас мужчина выписан домой и вернулся к обычной жизни. В подмосковном Минздраве напомнили о важности регулярного прохождения диспансеризацию. Чем раньше будет выявлена злокачественная опухоль, тем лучше будут результаты лечения.
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Лора Луганская