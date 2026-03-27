«Уже в апреле»: Аллергикам напомнили о скором цветении березы

Врач Уланкина: В апреле в воздухе появится пыльца березы
Уже в апреле начинается активное цветение. Для тех, кто остро реагирует на него, наступает непростое время. Об этом рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
По ее словам, именно в апреле в воздухе появится больше всего пыльцы березы, которая является главным весенним аллергеном. При этом чуть раньше или одновременно начинают пылить ольха и орешник. В этот период у аллергиков начинается насморк, краснеют и слезятся глаза.
«Если у человека есть реакция на березу, то симптомы аллергии могут также возникнуть на яблоки, свежие косточковые фрукты или орехи. Это связано с тем, что белки, содержащиеся в этих плодах, по своей структуре очень похожи на белки пыльцы березы», — предупредила Уланкина в разговоре с RT.
Она добавила, что в период пыления самочувствие аллергиков зависит от погоды. Так, в сухой и ветреный день пыльцы вокруг становится больше, что усугубляет симптомы аллергии, а после дождя временно наступает облегчение.
После возвращения с улицы Уланкина порекомендовала сразу умываться и переодеваться, а окна в помещении лучше держать закрытыми. При проветривании можно использовать специальные фильтры или плотную влажную ткань, что значительно уменьшит количество аллергенов, попадающих в квартиру.