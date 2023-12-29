В Аргентине впервые с 1996 года зафиксировали случай заражения человека ЗЛЭ

Фото: iStock/dusanpetkovic
В Аргентине зафиксирован первый с 1996 года случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ВОЗ.
«20 декабря НКП ММСП Аргентины уведомил ВОЗ о случае заражения человека ЗЛЭ. Это первый подтвержденный случай заболевания человека, зарегистрированный за более чем два десятилетия», — говорится в публикации.
Западный лошадиный энцефалит — редкое вирусное заболевание, поражающее лошадей и людей. Передаётся ЗЛЭ комарами. Всемирная организация здравоохранения считает, что потенциально вирус посредством миграции инфицированных птиц или перемещения зараженных животных и людей может распространиться в другие районы.
Читайте также:
Попова заявила, что вирусы кори завезли в РФ из 16 стран мира
Глава Роспотребнадзора Попова: В некоторых странах появилась опасная лихорадка
В Петербурге зафиксирован наивысший в стране показатель смертности от COVID-19
Диана Аванесян