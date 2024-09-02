В Балашихе поставили на кадастр поликлинику на 670 посещений в смену

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Новую поликлинику для взрослых и детей, построенную в жилом комплексе «Столичный» округа Балашиха поставили на кадастровый учёт, медучреждение было возведено за счёт инвестора — в рамках договора о комплексном развитии территории, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В поликлинике-новостройке, рассчитанной на приём 670 пациентов за одну смену, есть взрослое и детское отделения, а также подстанция скорой помощи», — отмечается в сообщении.На прилегающей территории обустроена автопарковка. Кроме того, там установлена детская площадка и есть небольшая прогулочная зона.
В министерстве отметили, что в ЖК «Столичный» построены и другие объекты социальной инфраструктуры, в частности, три школы и шесть детских садов.
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