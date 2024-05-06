В Балашихе врачи удалили 74-летней женщине опухоль весом 17 кг

Фото: пресс-служба здравоохранения Московской области
В Балашихе онкохирурги удалили пациентке 17-килограммовую опухоль размером с фитбол. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Женщину привезли в тяжелом состоянии с огромной опухолью, исходящей из малого таза.
Стоит отметить, что на сегодняшний день женщина продолжает проходить лечение для дальнейшего выздоровления.
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«Опухоль сдавливала все органы брюшной полости, препятствуя их нормальной работе. У женщины начинали отказывать почки. В связи с этим мы приняли решение об экстренной операции. Выяснилось также, что из-за опухоли произошел перекрут матки на 720 градусов, что выявило выраженные изменения в самом органе. В результате мы удалили матку с придатками и опухоль. Её вес составил 17,5 кг, а размер – 65 см. К концу операции функция почек начала восстанавливаться», — поделился завотделением онкогинекологии Алексей Дзасохов.
Стоит отметить, что на сегодняшний день женщина продолжает проходить лечение для дальнейшего выздоровления.
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Мира Полтева