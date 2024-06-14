В ближайшие выходные жители Подмосковья смогут пройти медосмотр в 37 парках

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Акция «Проверь здоровье в парке» проводится в Московской области, в эти выходные — 15 и 16 июня — медицинский осмотр можно будет пройти в 37 парках различных городских округов, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Проверить свое здоровье в парках Подмосковья жители смогут в течение всего лета. (…) Акция позволяет объединить приятное с полезным – позаботиться о своем здоровье и прогуляться на свежем воздухе», — отметил глава Минздрава области Алексей Сапанюк.Он отметил, что акция особенно удобна для тех, кто не может найти время для того, чтобы сходить в поликлинику в будний день.
Для того, чтобы пройти медосмотр в парке, с собой нужно будет взять паспорт и полис ОМС. Результаты осмотра поступят в личный кабинет пациента на областном портале «Здоровье».
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