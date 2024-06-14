Врач Концедайло заявила о неприятных последствиях стресса из-за экзаменов

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Врач-кардиолог, медицинский эксперт Полина Концедайло заявила, что стресс из-за экзаменов у подростков может пагубно сказаться на их здоровье.
Среди последствий специалист назвала неврологические нарушения, депрессии, нарушения обмена веществ.
По словам врача, стресс может привести к кожным заболеваниям, обострениям хронических болезней, простудам.
А психиатр Виктор Рудов заявил об опасности жары для организма.
Ранее врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова заявила, что проблемы со слухом чреваты развитием депрессии и деменции.
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«При длительном стрессе могут развиться неврологические расстройства, в том числе синдром хронической усталости, возможны перепады настроения, нарушения поведения, тревожные, депрессивные расстройства, нарушения памяти и концентрации внимания. Также могут произойти нарушения обмена веществ, среди которых избыточный вес, дисфункция щитовидной железы, нарушения менструального цикла и нарушения пищеварения вплоть до язвы», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Концедайло.
По словам врача, стресс может привести к кожным заболеваниям, обострениям хронических болезней, простудам.
А психиатр Виктор Рудов заявил об опасности жары для организма.
«Жара — это не только дискомфорт, но и серьёзная угроза для нашего физического и психического здоровья. Даже самая обычная потливость и жажда может привести к обезвоживанию, человек может падать в обмороки, испытывать астенический синдром. Иногда это заканчивается бредом и даже галлюцинациями», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.
Ранее врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова заявила, что проблемы со слухом чреваты развитием депрессии и деменции.
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Мелисса Тимофеева