Врач Буракова развеяла миф о способности витаминов улучшать память

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Врач-терапевт Наталья Буракова заявила, что способность витаминов улучшать память и когнитивные способности в больше степени является мифом.
Так, по её словам, существенных доказательств того, что витамин B1, участвующий в метаболизме глюкозы, улучшает память здоровых людей, нет. То же можно сказать и о витамине B6, который, однако, может помочь в восстановлении когнитивных способностей у пожилых.
До этого россиянам напомнили о пользе плодов каштана. Как пишет Общественная Служба Новостей, продукт содержит клетчатку, улучшающую пищеварение, медь и марганец, способствующие укреплению костной ткани и суставов, а также антиоксиданты, предотвращающие развитие раковых опухолей. Кроме этого, каштан может снизить уровень «плохого» холестерина в крови.
Ранее миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский заявил, что после сбора грибов обрабатывать их надо сразу.
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«Важно поддерживать сбалансированное питание, чтобы избежать дефицита витаминов, но ожидать чудесных результатов от приёма добавок не стоит», — заключила в беседе с «Вечерней Москвой» Буракова.
До этого россиянам напомнили о пользе плодов каштана. Как пишет Общественная Служба Новостей, продукт содержит клетчатку, улучшающую пищеварение, медь и марганец, способствующие укреплению костной ткани и суставов, а также антиоксиданты, предотвращающие развитие раковых опухолей. Кроме этого, каштан может снизить уровень «плохого» холестерина в крови.
Ранее миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский заявил, что после сбора грибов обрабатывать их надо сразу.
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Мелисса Тимофеева