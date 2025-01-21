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Врачи центра Рошаля извлекли из желудка малыша 130 магнитов и батарейку

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли полуторагодовалого ребёнка, проглотившего 130 магнитов и литиевую батарейку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил мальчик с подозрением на проглатывание инородных тел. Обследование выявило у него в желудке скопление большого количества магнитов и батарейку. Инородные тела необходимо было извлечь как можно быстрее, так как длительное нахождение магнитов и батареек в организме приводит к ожогам, перфорации внутренних органов, некрозу тканей и кровотечению.
«Мы извлекли из желудка ребёнка 130 магнитов и литиевую батарейку. Магниты сцепились друг с другом, что привело к повреждению слизистой оболочки и образованию язвы. Действовать нужно было быстро. С помощью эндоскопического «Сачка», зажима типа «Аллигатор» и «Корзины Дормиа» мы провели гастроскопию и последовательно извлекли инородные тела из желудка мальчика. После операции обнаружили ещё три магнита, которые невозможно было удалить с помощью эндоскопа», – рассказал заведующий эндоскопическим отделением центра Александр Иноземцев.


Как выяснилось, ребёнок глотал магниты в разное время, и некоторые из них уже переместились в кишечник. Извлечь их можно было только хирургическим путём, что и было сделано.

Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.

Врачи напоминают, что, если ребенок проглотил инородное тело, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Чем раньше будет оказана помощь, тем меньше риск осложнений.

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#подмосковье
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В Видном врачи поставили на ноги 97-летнюю женщину с переломом бедра
21 января 2025, 11:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Женщине 97 лет со сложным переломом левого бедра вернули возможность ходить врачи Видновской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина поступила в больницу с жалобами на боль в левом тазобедренном суставе после падения в ванной. Диагностика выявила закрытый чрезвертельный перелом левой бедренной кости со смещением. Ситуация осложнялась сопутствующими болезнями пациентки: ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, гипертонией и перенесёнными ранее инсультами», — говорится в сообщении.
Пациентке предложили сделать операцию по остеосинтезу бедренной кости. Женщина посоветовалась с родными и согласилась.

«Мы поставили перед собой задачу успеть сделать все за 30 минут, чтобы свести к минимуму интра- и послеоперационные риски. Благодаря сплоченной работе операционной бригады и малоинвазивному методу вмешательства кровопотеря была минимальной. Уже на следующий день пациентка начала двигаться в пределах постели, а через два дня самостоятельно передвигалась с помощью ходунков», — рассказал врач-травматолог Джемал Узоян.
После операции пациентка прошла курс физиотерапии. Сейчас её выписали на амбулаторное лечение. Уже через несколько месяцев она сможет ходить самостоятельно — без ходунков и костылей.

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Эксперт Киреев: симптомы метапневмовируса неспецифичны и схожи с гриппом
20 января 2025, 22:48

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Симптомы метапневмовируса неспецифичны и схожи с симптомами гриппа — лихорадка, кашель, одышка и насморк. Об этом заявил руководитель «Genotek Здоровье» Федор Киреев. Именно эта особенность, по его словам, усложняет диагностику вируса.
«Единственный способ защитить себя — избегать заражения известными способами, как при COVID-19, — мытье рук, избегание контактов с другими людьми и ношение маски. Лечение этого заболевания сводится к симптоматической терапии и терапии осложнений», — подчеркнул Киреев в беседе с RT.
Такого же мнения придерживается и терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик. В разговоре с «Газетой.Ru» врач также добавила, что метапневмовирус в отличие от других ОРВИ часто поражает нижние дыхательные пути, чем вызывает тяжелые осложнения.
«Метапневмовирус был впервые обнаружен в середине XX века. Он передается воздушно-капельным путем, начиная с верхних дыхательных путей, и примерно к 10 годам большинство людей уже сталкиваются с этой инфекцией», — отметила специалист.
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Мясников назвал основные причины снижения либидо после 40 лет
Врач Мясников: низкое либидо после 40 вызвано ожирением и отсутствием активности
20 января 2025, 22:41

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Снижение либидо после 40 лет вызвано ожирением, отсутствием активности и приемом некоторых препаратов. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников. По его словам, лучшим способом борьбы с этой проблемой является физическая активность.
«Ожирение – это бич нашего времени. Сегодня даже нормы спермограммы изменились. Если раньше нормой считалось 70% живой спермы, то сейчас — 40%. А чаще мы видим и 20%. Почему? Все из-за образа жизни», — подчеркнул Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что мужчинам после 50 лет, когда происходит снижение уровня тестостерона, рекомендуется включить в рацион кисломолочные продукты. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметила, что этот продукт полезен также для женщин в период менопаузы и в целом для всех пожилых людей старше 65 лет.
«Среди основных полезных свойств кефира можно назвать: стимулирование функции ЖКТ; антисептическое воздействие на патогенную микрофлору; улучшение работы ЖКТ; профилактика онкологических заболеваний, особенно ЖКТ; улучшение иммунной функции кишечника; содержание многих витаминов и минералов», — приводит издание рекомендации врача.
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Тренер назвала наиболее полезное время для тренировок
Тренер Царегородцева: вечерние тренировки эффективнее сжигают калории
20 января 2025, 18:49

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Утренние тренировки ускоряют окисление жиров на весь день, а вечерние — эффективнее сжигают калории. Об этом заявила персональный тренер и консультант по правильному питанию Екатерина Царегородцева в интервью RuNews24.ru.
По ее мнению, решение в этом вопросе должно быть индивидуальным, основанным на ощущении комфорта. К примеру, тем, кому сложно вставать по утрам, лучше тренироваться вечером.
«Помните, самое главное — это регулярность тренировки. Выбирайте время, которое подходит именно вам и придерживайтесь его. И не забывайте главные правила: перед тренировкой нужно обязательно сделать разминку, это предотвратит от различных травм. После тренировки не забывайте про растяжку», — подчеркнула эксперт.
Царегородцева добавила, что важно не забывать о питании и сне, а также выбирать те тренировки, которые приносят удовольствие.

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#правила
#пища
#тренировки
#здоровье
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Ногинские врачи спасли пациента с большой кровопотерей из-за ножевого ранения
20 января 2025, 18:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Ногинской больницы спасли жизнь мужчины, потерявшего 2,5 литра крови из-за ранения бедренной артерии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 40-летний пациент в тяжёлом состоянии с ножевым ранением правого бедра. При такой большой кровопотере организм не обеспечивает ткани организма достаточным количеством кислорода. Это может привести к нарушению работы органов и летальному исходу.
«Под общим наркозом бригада, состоящая из хирурга, травматолога и анастезиолога выполнила ревизию раневого канала и пластику глубоко-бедренной артерии. Кровотечение остановили путём наложения сосудистых швов. Затем пациента перевели в отделение интенсивной терапии для восполнения кровопотери», – рассказала исполняющая обязанности заместителя главврача больницы по стационарной работе Светлана Ерыгина.
Операция длилась около двух часов и прошло успешно. Пациенту сохранили двигательную функцию правой ноги. Сейчас он уже выписан.

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В подмосковном Детском клиническом центре открыли отделение реабилитации
#минздрав мо
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#здравоохранение
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#московская область
#ногинск
#больница
#хирург
#операция
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В Подмосковье увеличивают доступность медпомощи населению
20 января 2025, 15:24

Фото: istockphoto.com/Pornpimone Audkamkong

Работа по увеличению доступности медицинской помощи жителям ведётся в Московской области, она включает несколько направлений, в том числе дальнейшее внедрение телемедицины и оптимизацию расписания приёма врачей. Об этом доложил в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и округов министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Для повышения доступности записи в поликлиники в 2024 году были проведены мероприятия, направленные на снижение нагрузки на участковых врачей и специалистов узких специальностей. Для этого во всех наших крупных поликлиниках и КДЦ было создано централизованное отделение первичной медико-санитарной помощи на дому, заработал единый диспетчерский центр приёма вызовов на дом, кабинеты неотложной помощи были открыты во всех структурных подразделениях и крупных амбулаториях с графиком работы 7 дней в неделю», — сказал Максим Забелин.
Он также сообщил, что в регионе начали функционировать 23 кабинета выписки льготных лекарственных рецептов, расширена сеть кабинетов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью, неинфекционными заболеваниями, а также открыты кабинеты по диагностике остроты зрения.

Кроме того, в Московской области расширяется перечень справок, которые можно получить без посещения врача. Если раньше в таком режиме можно было получить три вида справок, то теперь — восемь.

«Развивается и система телемедицинских консультаций. Сюда относится продление рецепта на льготный препарат, закрытие явки по диспансеризации, продление больничного листа и обращение по жалобам», — отметил Максим Забелин.
Он добавил, что в регионе ведётся работа по внедрению нового стандарта расписаний приёма.

«Устанавливается дополнительный мониторинг за открытыми ячейками на запись. Например, расписание вручную начали корректировать в Люберцах. И одна только эта корректировка позволила вдвое снизить количество жалоб. Такой же положительный результат показал опыт в поликлинике в Химках и в пяти больницах области. (…) Эффективность корректировки расписания позволяет сделать вывод, что дефицит кадров в медицинских организациях не является критичным фактором для доступности медицинской помощи», — сказал Максим Забелин.
Он подчеркнул, что уже в первом квартале текущего года этот проект планируется распространить на все медучреждения Московской области.

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#максим забелин
#минздрав мо
#медицина
#вкс
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Роструд запустил новый индикатор риска для защиты прав медиков
20 января 2025, 13:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Роструд запускает новый индикатор риска, направленный на защиту прав работников медучреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Московской области.
«Индикатор будет отслеживать снижение зарплаты среди врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Если заработная плата снижается у 25% сотрудников и более, этот показатель может сигнализировать о возможных нарушениях трудового законодательства. В таких случаях медицинская организация подлежит проверке инспекторов труда», индикатор говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что снижение зарплаты само по себе не всегда является нарушением. Есть объективные причины – например, длительное отсутствие сотрудника на работе из-за болезни, уход за ребёнком или переход на неполный рабочий день по собственной инициативе. Всё это учитывают при оценке ситуации.
«Индикатор поможет выявлять реальные проблемы в оплате труда медиков и защитить их права. Пример эффективности таких мер – опыт инспекторов труда Подмосковья, где благодаря использованию подобных индикаторов в прошлом году удалось восстановить права более чем 3,8 тыс. работников. Помимо этого, были выплачены долги по зарплате более чем на 50 млн рублей», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что инициатива направлена на обеспечение прозрачности и справедливости в сфере трудовых отношений, особенно в такой важной отрасли, как здравоохранение.

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#врачи
#медики
#труд
#работа
#правозащита
#работодатель
#подмосковье
#московская область
#роструд
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Долгопрудненские врачи рассказали, как преодолеть сонный паралич
20 января 2025, 12:58

Фото: iStock / AndreyPopov

Врачи Долгопрудненской центральной городской больницы объяснили, что такое сонный паралич и рассказали, как с ним бороться.
«Сонный паралич – временный паралич мышц, который происходит при пробуждении или засыпании. Обычно он длится от нескольких секунд до нескольких минут. В это время человек не может двигаться или говорить, однако может видеть, слышать и думать», – говорится на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».
Сонный паралич может быть вызван рядом факторов, включая недостаток или неправильный режим сна, стресс, злоупотребление алкоголем. Ещё одна причина – некоторые медицинские состояния, такие как нарколепсия и синдром беспокойных ног.

Врачи советуют людям, испытывающим сонный паралич, не паниковать и попытаться справиться с этим состоянием.
«Постарайтесь расслабиться и не сопротивляйтесь параличу. Сосредоточьтесь на своём дыхании, старайтесь дышать медленно и глубоко. Попробуйте пошевелить пальцами рук или ног, а затем постепенно двигаться дальше по телу. Попытайтесь издать звук, даже если это будет просто стон или хрип. Если вы почувствуете, что можете пошевелиться, попробуйте встать с постели», – говорится в публикации.
Как отметили медики, сонный паралич может быть пугающим, однако важно помнить, что это временное состояние, и оно пройдет. Если же человек испытывает его регулярно, стоит обратиться к врачу.

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#здоровье
#минздрав мо
#здравоохранение
#долгопрудный
#больница
#врачи
#сон
#подмосковье
#московская область
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В подмосковном Детском клиническом центре открыли отделение реабилитации
20 января 2025, 12:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля начало работать отделение реабилитации. Оно рассчитано на 30 коек круглосуточного пребывания, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Восстановительное лечение в отделении будут проходить пациенты, которые перенесли заболевания центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и другие.
«Мы принимаем пациентов с ограничениями в моторной сфере, включая суставные нарушения, спастичность и трудности в самостоятельном передвижении. Работаем с детьми, испытывающими проблемы когнитивного спектра. Это, например, нарушения памяти, мышления и речи. В отделении занята мультидисциплинарная команда специалистов – психологи, массажисты, логопеды, эргоспециалисты», – рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации ДКЦ Галина Деревяшкина.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как рассказали в министерстве, в отделении установлено современное оборудование – тренажёр с функцией биологической обратной связи, велотренажёр с электростимуляцией, антигравитационная дорожка и многое другое.

В подмосковном Минздраве подчеркнули, что реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На неё маленького пациента может направить лечащий врач после консультации с врачами Детского центра.

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#дети
#врачи
#пациенты
#реабилитация
#дкц
#красногорск
#подмосковье
#московская область
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