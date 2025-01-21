Врачи центра Рошаля извлекли из желудка малыша 130 магнитов и батарейку

Работа по увеличению доступности медицинской помощи жителям ведётся в Московской области, она включает несколько направлений, в том числе дальнейшее внедрение телемедицины и оптимизацию расписания приёма врачей. Об этом доложил в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и округов министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.