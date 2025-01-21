Врачи центра Рошаля извлекли из желудка малыша 130 магнитов и батарейку

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли полуторагодовалого ребёнка, проглотившего 130 магнитов и литиевую батарейку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил мальчик с подозрением на проглатывание инородных тел. Обследование выявило у него в желудке скопление большого количества магнитов и батарейку. Инородные тела необходимо было извлечь как можно быстрее, так как длительное нахождение магнитов и батареек в организме приводит к ожогам, перфорации внутренних органов, некрозу тканей и кровотечению.
Как выяснилось, ребёнок глотал магниты в разное время, и некоторые из них уже переместились в кишечник. Извлечь их можно было только хирургическим путём, что и было сделано.
Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.
Врачи напоминают, что, если ребенок проглотил инородное тело, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Чем раньше будет оказана помощь, тем меньше риск осложнений.
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«Мы извлекли из желудка ребёнка 130 магнитов и литиевую батарейку. Магниты сцепились друг с другом, что привело к повреждению слизистой оболочки и образованию язвы. Действовать нужно было быстро. С помощью эндоскопического «Сачка», зажима типа «Аллигатор» и «Корзины Дормиа» мы провели гастроскопию и последовательно извлекли инородные тела из желудка мальчика. После операции обнаружили ещё три магнита, которые невозможно было удалить с помощью эндоскопа», – рассказал заведующий эндоскопическим отделением центра Александр Иноземцев.
Как выяснилось, ребёнок глотал магниты в разное время, и некоторые из них уже переместились в кишечник. Извлечь их можно было только хирургическим путём, что и было сделано.
Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.
Врачи напоминают, что, если ребенок проглотил инородное тело, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Чем раньше будет оказана помощь, тем меньше риск осложнений.
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Лора Луганская