В Подмосковье хирурги вылечили острый деструктивный холецистит у 89-летней женщины

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Балашихинские хирурги вылечили запущенную форму желчекаменной болезни у 89-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина поступила в больницу с жалобами на на тошноту и острую боль в правом боку. В ходе дианостики у пациентки выявили разрушение стенок желчного пузыря и наличие множества крупных камней в самом пузыре и в общем желчном протоке.
Стоит отметить, что в настоящий момент уже выписана домой.
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«Желчный пузырь вместе с камнями мы удалили, также были удалены камни из общего желчного протока и выполнено его дренирование. К сожалению, такие запущенные случаи нельзя прооперировать лапароскопически, поэтому уже вторым этапом операции — малоинвазивно — ей выполнили эндоскопическую папиллосфинктеротомию: рассекли вход в проток через просвет 12-перстной кишки и восстановили ход желчи», — поделился заведующий хирургическим отделением Денис Гулькин.
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Мира Полтева