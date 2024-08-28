В НИКИ детства с начала года обследовали 5,5 тысяч юных спортсменов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Центр спортивной медицины НИКИ детства с начала года обследовал около 5,5 тыс. детей-спортсменов из Подмосковья. Такой статистикой поделилась первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Речь идёт о несовершеннолетних спортсменах, которые занимаются карате, сноубордингом, прыжками на батуте, фитнес-аэробикой, хоккеем на траве, стрельбой из лука и другими видами.
Как отметили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в центре создан так называемый «короткий коридор» для обследования детей двенадцатью специалистами. Это педиатр, кардиолог, ортопед, спортивный врач и врачи других специальностей. Всё обследование занимает около трёх часов.
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«В нашем уникальном центре юные спортсмены проходят полное обследование и диагностику, после чего получают заключение о допуске к тренировкам и соревнованиям. С начала года врачи обследовали 5,5 тыс. несовершеннолетних спортсменов из сборных команд региона по 160 видам спорта», – рассказала Болатаева.
Как отметили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в центре создан так называемый «короткий коридор» для обследования детей двенадцатью специалистами. Это педиатр, кардиолог, ортопед, спортивный врач и врачи других специальностей. Всё обследование занимает около трёх часов.
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Лора Луганская