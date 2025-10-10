В больнице Кузбасса открыли обновленное эндоскопическое отделение
В Кузбасской больнице имени Михаила Подгорбунского открыли обновленное эндоскопическое отделение. Об этом сообщил глава Кемеровской области Илья Середюк.
Отмечается, что пациентов там начнут принимать уже 15 октября.
«Теперь отделение располагается в масштабном помещении, где будет комфортно пациентам. Обновили не только помещение, но и аппаратуру — современная техника вместе с видеоэндоскопами экспертного класса, бронхоскоп для обследования верхних и нижних дыхательных путей», — пишет «Сiбдепо».
Отмечается, что в отделении будут проводить порядка 500 операций и 8000 диагностических исследований ежегодно.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый производственный комплекс ООО «Генериум-Некст» по производству орфанных препаратов на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», пишет Агентство городских новостей «Москва».
«Мы открываем очень важный завод орфанных препаратов, жизненно важных препаратов, который будет обеспечивать не только москвичей, но и граждан всей страны, а также поставлять на экспорт важные препараты, важные медицинские препараты. Завод современный, новый», — сказал Собянин.
Он добавил, что часть оборудования на предприятии создана российскими производителями.