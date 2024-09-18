Современное оснащение больницы в Электростали облегчает работу врачей

Видео: Министерство здравоохранения Московской области
Безопасность пациентов является ключевым принципом медицинской помощи. 17 сентября объявлено Всемирным днём безопасности пациентов. Этот день был учреждён Всемирной организацией здравоохранения с целью повышения осведомлённости о безопасности пациентов и акцентирования внимания на важности предоставления надёжной и безопасной медицинской помощи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Современная медицина немыслима без высокотехнологичного оборудования. Электростальская больница располагает передовым диагностическим оборудованием, обеспечивающим высокую точность и надежность медицинских исследований для пациентов. Также, клинико-диагностическая лаборатория выполняет широкий спектр исследований, необходимый врачу для оценки состояния пациента и своевременной постановки диагноза. Лаборатория оснащена современными автоматизированными анализаторами, позволяющими получить точный результат в кратчайшие сроки и принимать решения по лечению в режиме реального времени. Эти технологии обеспечивают высокую скорость исполнения и минимальную вероятность ошибок в результатах, что является ключевым фактором в диагностике и последующем лечении. Также все анализаторы имеют подключение к лабораторно-информационной системе, что позволяет врачу увидеть результаты, как только они будут готовы», — рассказала врач-эпидемиолог Электростальской больницы, Ольга Силенова.
Диагностика играет важную роль в медицине, обеспечивая безопасность пациентов. В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Московской области» национального проекта «Здравоохранение» в Электростальская больницу регулярно поступает новое оборудование, предназначенное как для лечебных, так и для диагностических целей, что также имеет большое значение.
Медицинское диагностическое оборудование создаёт необходимую информационную основу для выбора эффективных методов лечения и во многом определяет качество и своевременность медицинской помощи.
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