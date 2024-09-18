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Современное оснащение больницы в Электростали облегчает работу врачей

18 сентября 2024, 13:28

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

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Безопасность пациентов является ключевым принципом медицинской помощи. 17 сентября объявлено Всемирным днём безопасности пациентов. Этот день был учреждён Всемирной организацией здравоохранения с целью повышения осведомлённости о безопасности пациентов и акцентирования внимания на важности предоставления надёжной и безопасной медицинской помощи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В этом году темой Всемирного дня безопасности пациентов стала «Улучшение диагностики для безопасности пациентов», поскольку правильная и своевременная постановка диагноза имеет огромное значение для защиты пациентов и улучшения результатов лечения.

«Современная медицина немыслима без высокотехнологичного оборудования. Электростальская больница располагает передовым диагностическим оборудованием, обеспечивающим высокую точность и надежность медицинских исследований для пациентов. Также, клинико-диагностическая лаборатория выполняет широкий спектр исследований, необходимый врачу для оценки состояния пациента и своевременной постановки диагноза. Лаборатория оснащена современными автоматизированными анализаторами, позволяющими получить точный результат в кратчайшие сроки и принимать решения по лечению в режиме реального времени. Эти технологии обеспечивают высокую скорость исполнения и минимальную вероятность ошибок в результатах, что является ключевым фактором в диагностике и последующем лечении. Также все анализаторы имеют подключение к лабораторно-информационной системе, что позволяет врачу увидеть результаты, как только они будут готовы», — рассказала врач-эпидемиолог Электростальской больницы, Ольга Силенова.


Диагностика играет важную роль в медицине, обеспечивая безопасность пациентов. В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Московской области» национального проекта «Здравоохранение» в Электростальская больницу регулярно поступает новое оборудование, предназначенное как для лечебных, так и для диагностических целей, что также имеет большое значение.

Медицинское диагностическое оборудование создаёт необходимую информационную основу для выбора эффективных методов лечения и во многом определяет качество и своевременность медицинской помощи.

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#электросталь
В больнице Звенигорода заработала новая операционная с ангиографом
18 сентября 2024, 13:52

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Операционная с современным ангиографическим комплекс производства SIEMENS начала работать в хирургическом корпусе стационарного отделения Звенигородской городской больницы № 45, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.
«Раньше ангиограф функционировал в другом подразделении Одинцовской областной больницы, но сейчас корпус на улице Маршала Жукова закрыт на капитальный ремонт. (…) Если в Одинцово поток пациентов составлял 6-8 человек в день, то в звенигородском отделении будут оказывать помощь большему количеству людей»», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
Отмечается, что новое оборудование позволит увеличить число операций на сосудах.

В новой операционной планируется экстренные операции для пациентов хирургического, нейрохирургического и гинекологического профилей, а также плановые операции по стентированию сосудов сердца и коронарографию.

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Современное оснащение больницы в Электростали облегчает работу врачей

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#медицина
#здравоохранение
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«Диктант здоровья» написали уже более 15 тысяч жителей Подмосковья
18 сентября 2024, 13:02

Фото: iStock/slexp880

Акция «Диктант здоровья», направленная на популяризацию здорового образа жизни, проводится в России с 16 по 21 сентября, в Подмосковье в акции приняли участие уже свыше 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Первыми в регионе участниками акции стали ученики 11 класса многопрофильной лингвистической гимназии № 33 города Мытищи совместно с телеведущей и комментатором телеканала «Матч ТВ» Натальей Кларк», — отмечается в сообщении.
«Диктант здоровья» можно написать в онлайн-режиме — на сайте акции. Участникам предстоит ответить на 39 вопросов по таким темам, как правила личной гигиены, профилактика вирусно-инфекционных заболеваний, санитарно-гигиенические нормы и здоровое питание. Прошедшие тестирование получат электронный сертификат.

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#роспотребнадзор
#диктант
#проверка
#подмосковье
#московская область
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Диетолог Пичугина рассказала, какая еда защищает от последствий стресса
18 сентября 2024, 11:09

Фото: istockphoto / udra

Специалисты разделяют стресс на два типа: аутостресс и дистресс. Первый вид является нормальной реакцией на жизненные ситуации и не наносит вреда здоровью, в то время как второй — хронический стресс — может негативно сказаться на физическом и эмоциональном благополучии.
«Когда человек в стрессе, то может торопиться во время еды, плохо пережевывать пищу. Из-за этого страдают органы пищеварения, поэтому ешьте медленно. Важен баланс белков, жиров и углеводов в рационе. Обязательно потребляйте норму белка в день, достаточно полезных жиров и нерафинированные углеводы», — говорит главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.
Мужчинам рекомендуется потреблять до 95 грамм белка в день, а женщинам — до 90 грамм. Важно выбирать высококачественные источники белка, такие как рыба и морепродукты, индейка, баранина, мясо кролика, яйца, бобовые, кисломолочные продукты и сыры.

Жиры необходимы для функционирования различных систем организма, поэтому их не следует полностью исключать из рациона. Полезные жиры содержатся в морской рыбе, морепродуктах, орехах, цельных семенах, авокадо и растительных маслах первого отжима. Трансжиры, такие как маргарин, майонез, плавленый сыр, глазированные сырки, фастфуд и растительные сливки, следует избегать.

Врач также советует ограничить потребление рафинированных углеводов, таких как сахар и кондитерские изделия, и заменить их полезными цельными злаками, бобовыми, овощами, ягодами и фруктами. Фрукты лучше всего употреблять до 15 часов дня.

Антиоксиданты играют важную роль в защите клеток от разрушительного воздействия свободных радикалов, которые могут привести к окислению и повреждению клеток. Они помогают предотвратить потерю клетками своей способности к восстановлению. Среди антиоксидантов можно выделить витамины C, E и A, бета-каротин, селен, экстракт зелёного чая, омега-3 жирные кислоты, астаксантин, ликопин, коэнзим Q10 и ресвератрол. Эти вещества содержатся в ярких фруктах и овощах, зерновых, яйцах, сырах, рыбе, печени трески, семенах льна, авокадо, орехах, водорослях, красной рыбе и икре.

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Врач-дерматовенеролог Платицына рассказала про секреты идеального крема для тела
18 сентября 2024, 10:30

Фото: istockphoto / chanakon laorob

Выбор идеального крема для тела может быть затруднён из-за разнообразия продуктов на рынке. Поэтому важно учесть основные факторы, чтобы определить наиболее подходящий вариант.
  1. Анализ состава. Крем должен соответствовать типу кожи и содержать ингредиенты, которые эффективно увлажняют, питают и защищают кожу от негативных воздействий окружающей среды. Следует избегать кремов с парабенами, минеральными маслами, искусственными красителями и ароматизаторами, так как они могут вызвать аллергические реакции или раздражение.
  2. Сезонность. Летом рекомендуется использовать лёгкие гелевые или лосьоны, которые быстро впитываются и не оставляют жирного блеска. Наличие SPF обязательно для защиты от ультрафиолетового излучения. Зимой предпочтительнее выбирать более плотные и насыщенные кремы с маслами и воском, создающие барьер для удержания влаги в коже и защиты от сухости и шелушения.
  3. Возраст и состояние кожи. Молодую кожу нужно легко увлажнять и защищать от внешних факторов, поэтому подойдут кремы с антиоксидантами и витаминами. Зрелая кожа требует более интенсивного ухода, поэтому следует выбирать кремы с антивозрастными компонентами, такими как коллаген, эластин, ретинол и коэнзим Q10. Для кожи с проблемами, такими как пигментация, растяжки или рубцы, подойдут продукты с осветляющими, регенерирующими или лечебными ингредиентами, например, аллантоином или пантенолом.
«Выбор идеального крема для тела — это индивидуальный процесс, который требует учета типа кожи, возраста, климата и личных потребностей. Врач-дерматовенеролог, в таком случае, должен выбрать лучший уход за кожей, поддерживающий здоровье и предотвращающий появление проблем», — сообщает врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анастасия Платицына.
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#здоровье
#врач
#кожа
#уход
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В Подмосковье прививку от гриппа получили уже более 210 тысяч детей
18 сентября 2024, 10:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сезонная кампания по вакцинации от гриппа проводится в Московской области, на сегодняшний день иммунизацию прошли уже более 210 тысяч детей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Сезон отпусков закончился, дети вернулись в школу, а осенью, как правило, наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Именно поэтому важно пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас, чтобы успел сформироваться иммунитет. (…) Всего с начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли более 210 тысяч детей», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.

Он напомнил, что в Подмосковье сделать ребёнку прививку от гриппа можно не только в поликлинике, но и в школе или детском саду.

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#вакцинация
#грипп
#дети
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные врачи спасли подростка, который вывел детей из горящего здания
18 сентября 2024, 10:13

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Московской области спасли подростка, отравившегося угарным газом при спасении детей из пожара. В преддверии 1 сентября пятнадцатилетний подросток из Егорьевского района был доставлен в детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Он отравился угарным газом, пытаясь спасти детей из горящего здания.
«Мы госпитализировали мальчика и провели специальную терапию по нейтрализации действия угарного газа, восстановлению функции дыхания», — рассказала заведующая отделением педиатрии Марина Волынская.

По информации приёмного отделения, подросток вывел двух детей из горящей квартиры многоэтажного дома, а также спас трёх собак, запертых в соседней квартире, и помог пожилым людям выбраться из задымлённого подъезда на улицу. Кроме того, он принимал участие в тушении пожара.

Подростка уже выписали домой для амбулаторного наблюдения. За проявленное мужество на пожаре он получил почётную грамоту от главы Егорьевска.

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В Волоколамском округе зимой завершат ремонт Осташёвской больницы и поликлиники
17 сентября 2024, 20:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Волоколамском городском округе осенью введут два ФАПа, а зимой завершат ремонт главного корпуса Осташёвской больницы и взрослой поликлиники.
Об этом временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«У нас второй год идёт реализация крупных проектов в части медицины. В 2024-м построены два фельдшерско-акушерских пункта в деревне Ботово и селе Спасс. Сейчас они ждут лицензии, и мы планируем открыть их в ближайшее время», – сообщила Козлова.
Также, по её словам, начался ремонт центральной поликлиники в Волоколамске. Его должны завершить к концу года.
«Продолжается ремонт и в Осташёвской ЦРБ, где у нас два корпуса были сданы в начале этого года. Это инфекционное отделение и отделение сестринского ухода. Сейчас работы идут в центральном корпусе, где находятся поликлиническое и стационарное отделение», – дополнила врип главы.
Согласно планам, они будут завершены к концу текущего года, а откроются в первом квартале 2025-го.
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#московская область
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#поликлиника
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Россиянам раскрыли чудодейственные свойства тыквы
Биолог Созыкин: Тыква благотворно влияет на сердце и нервную систему
17 сентября 2024, 20:21

Фото: iStock/Foxys_forest_manufacture

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения физиолог Александр Созыкин заявил, что блюда из тыквы способны предотвратить болезни сердечно-сосудистой, нервной и половой систем.
Это объясняется содержанием в ней клетчатки, витаминов A, C, В, D, К, РР, карнитина, бета-каротина и минералов.

«Лучше тыкву употреблять в вареном виде — на пару или отварной. Это способствует выводу из организма токсинов, ускоряет метаболизм. Людям с повышенной кислотностью, заболеваниями ЖКТ, поджелудочной железы есть тыкву нельзя или надо употреблять в небольших количествах в вареном виде», — добавил в беседе с NEWS.ru Созыкин.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявлял, что осенью лучше не употреблять булочки с корицей из-за содержащихся в них трансжиров.

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#врач
#диетолог
#питание
#здоровье
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Онищенко назвал метод избежать эпидемий гриппа и ОРВИ в сентябре
Онищенко призвал привиться от гриппа
17 сентября 2024, 19:46

Фото: iStock/Andrii Zorii

Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что наиболее эффективным способом избежать эпидемии простудных и вирусных заболеваний, а также гриппа и ОРВИ в сентябре, является вакцинация.
Он отметил, что для такой вакцинации населения у государства есть все мощности.

«Интенсивность числа заболевших действительно растет, но при этом не достигнут эпидпорог. Это объясняется тем, что 1 сентября 17 миллионов школьников село за парты, студенты вузов и сотрудники на свои рабочие места вернулись из отпусков. И у нас даже есть такое профессиональное понятие «сентябрьский всплеск заболеваемости», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

Ранее глава Истры Татьяна Витушева напомнила о важности своевременной вакцинации от гриппа, особенно осенью.

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#здоровье
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