В больницы Московской области передали около 40 санитарных машин

Фото: пресс-служба Минздрава МО
«Мы продолжаем оснащать медорганизации Подмосковья санитарным автотранспортом. Всего было поставлено 22 «неотложки» и 17 паллиативных машин», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.
Стригункова также отметила, что на обеспечение медицинских организаций санитарными автомобилями в минувшем году было выделено более 70 млн рублей.
Санитарные машины поступили в Московский областной детский хоспис, а также в Пушкинскую, Химкинскую, Одинцовскую, Балашихинскую, Шатурскую, Луховицкую, Сергиево-Посадскую, Можайскую, Раменскую, Мытищинскую, Подольскую, Солнечногорскую и Орехово-Зуевскую больницы.Читайте также:
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