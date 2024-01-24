В Наро-Фоминской больнице заработал ещё один новый рентген-аппарат

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Новый цифровой аппарат для рентгена поступил в Верейский филиал Наро-Фоминской больницы, он заменил устаревшую аналоговую технику, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Новый отечественный рентген-аппарат заработал в Верейском филиале Наро-Фоминской больницы. Это уже второй рентген-аппарат в больнице, который был запущен с начала года. Первый на прошлой неделе заработал в хирургическом корпусе в посёлке Селятино», – сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.Она также рассказала, что на закупку нового рентген-аппарата и ремонт кабинета было направлено около 20 млн рублей.
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