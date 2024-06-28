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В больницы Подмосковья поступило 12 рентген-аппаратов С-дуга

28 июня 2024, 11:35
Фото: пресс-служба правительства МО

Фото: пресс-служба правительства МО

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С начала года медучреждения Московской области получили 12 новых рентген-аппаратов С-дуга, об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.


«Модернизация здравоохранения – одна из наших приоритетных задач. Мы строим современные поликлиники и больницы, проводим «перезагрузку» действующих медучреждений, капитально ремонтируем старые здания, привлекаем квалифицированных врачей. Ещё одно важное направление работы – обновление медицинского оборудования. (…) Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга, до конца 2024-го поставим еще девять», — сказал Андрей Воробьёв.
Рентген-аппараты С-дуга позволяют получать чёткое изображение под любым углом и выводить его на монитор в онлайн-режиме, поэтому может эффективно применяться не только на этапе диагностики, но и в ходе операции, так как для получения снимка нет необходимости менять положение тела пациента. Кроме того, лучевая нагрузка на пациента при использовании цифрового аппарата С-дуга значительно меньше, чем от рентгенов предыдущего поколения.

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#медицинское оборудование
#андрей воробьёв
#медицина
#здравоохранение
#московская область
Нарколог Холдин назвал признаки того, что ребёнок принимает запрещённые вещества
28 июня 2024, 10:58

Фото: iStock/Motortion

Летние каникулы — это время, когда дети часто предоставлены сами себе, поэтому возрастает риск, что ребёнок попробует наркотики. О том, какие особенности в поведении ребёнка должны насторожить родителей, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Главный признак того, что ребёнок начал употреблять наркотики, это несвойственное ему ранее поведение. Например, повышенный аппетит или потеря интереса к еде. Или состояние апатии, которое может резко смениться активностью или раздражением», — сказал Холдин.
Он добавил, что особое внимание нужно обратить на глаза ребёнка.

«Признаками употребления наркотиков могут быть расширенные или сильно суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза», — пояснил Холдин.
Кроме того, подозрительно, если ребёнок всячески скрывает, что у него появились новые друзья и уклоняется от разговора о своей компании.

Нарколог подчеркнул, что если факт употребления наркотиков подтвердиться, не надо устраивать ребёнку скандал, угрожать или запугивать. Родители должны взять себя в руки и поговорить с ребёнком спокойно. Нужно объяснить ему, как наркотики могут разрушить его здоровье и будущее. И как можно скорее обратиться к специалистам.

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#дети
#минздрав мо
#московская область
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Россиянам дали совет, как преодолеть страх стать донором
27 июня 2024, 22:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Чтобы преодолеть страх и стать донором, можно для начала прийти на акцию по переливанию крови.
Такой совет дала руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты» Юлия Грязнова.
«Если вам страшно, вы можете принять участие в акции по переливанию крови. Например, студенты могут посетить дни донора, которые регулярно проводятся в их вузе. Приходить с друзьями или единомышленниками всегда легче, чем одному. На дне донора вы обязательно почувствуете поддержку со стороны однокурсников, волонтёров. Это будет не страшно, а даже радостно», – сказала Грязнова, слова которого приводит издание argumenti.ru.
Она добавила, что, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что сейчас институт донорства в России развит очень хорошо.

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#донорская кровь
#здоровье
#здравоохранение
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Диетолог Королёва назвала единственный способ навсегда сбросить лишний вес
27 июня 2024, 21:09

Фото: Istockphoto / karandaev

Существует только один эффективный способ расстаться с лишними килограммами – совмещать дефицит калорий с физическими нагрузками. Об этом заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Остальные способы похудеть, по её словам, не работают.
«Потеря веса при таком подходе будет достаточно медленной, и достижение желаемого результата потребует времени. Но это самая эффективная программа снижения веса и оздоровления организма, которая действительно помогает его сбросить и избавиться от лишнего жира на продолжительное время. Причём именно физические нагрузки играют ключевую роль в избавлении от лишних отложений», – сказала эксперт Общественной Службе Новостей.
Она порекомендовала не доверять диетам и методам, которые обещают немедленный или быстрый результат. Они противоречат научному принципу обмена веществ в организме и являются потенциально опасными.

Быстрая потеря веса при экстремальных «голодных» программах питания, как правило, обусловлена не столько сжиганием жира, сколько потерей мышечной массы, заметила Королёва.

Главная проблема – в том, что человек не сможет постоянно сидеть на ограничительной диете и рано или поздно вернётся к привычному пищевому поведению. Тогда все потерянные килограммы вернутся назад.

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#диета
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Психолог Мизерная раскрыла механизм влияния стресса на здоровье
27 июня 2024, 20:00

Фото: Istockphoto / Ivan-balvan

Стресс, независимо от природы возникновения, оказывает серьёзное воздействие на все системы организма человека. Об этом сообщила психолог, рилив-терапевт Кристина Мизерная.
По её словам, в стрессовых ситуациях человек подвергается сильному напряжению и давлению, происходит мощный гормональный выброс, который отрицательно влияет на работу нервной системы и всего организма в целом.
«Нарушается сон, наступает общая утомляемость организма, проявляются высыпания на теле, могут ломаться ногти и выпадать волосы. Кроме того, происходят нарушение пищевого поведения и гормональные сбои, обостряются гипертонические заболевания, может повыситься артериальное давление, открывается или обостряется язвенная болезнь желудка или гастрит», – рассказала Мизерная «Вечерней Москве».
Помимо этого, отметила она, у человека возникают сильные головные боли, в том числе мигрени, нарушается работа эндокринной системы. Можно также отметить упадок сил, эмоциональную неустойчивость, раздражительность, депрессию и невроз.

При длительном стрессовом воздействии на организм у человека могут развиться более серьезные хронические заболевания, предупредила специалист.

Мизерная призвала помнить, что стрессовые ситуации – это часть жизни, и нельзя позволять им взять всю её под свой контроль.

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#здоровье
#врач
#заболевания
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Терапевт Хакимова раскрыла суть уникальной диеты «Радуга»
27 июня 2024, 17:56

Фото: Istockphoto / Santje09

Для снижения риска возникновения диабета, болезней сердца и онкологических заболеваний в течение недели нужно употреблять плоды всех цветов радуги, от красного до фиолетового.
Такая диета носит название «Радуга», рассказала терапевт, ревматолог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.
«Суть диеты – в том, что вещества разных цветов имеют различные полезные свойства. Чем разнообразнее рацион, тем больше полезных веществ организм сможет извлечь. Не забывайте употреблять с каждым приёмом пищи хотя бы один свежий фрукт или овощ. Пробуйте новое, добавьте в рацион два-три вида растительных продуктов», – пояснила врач «Газете.Ru».
По её словам, красные и розовые растения содержат антиоксидант ликопин. Он защищает тело от солнечного излучения, улучшает состояние сердца и снижает риск некоторых видов рака.

Оранжевые и жёлтые овощи и фрукты богаты β-каротином, улучшающим здоровье глаз, кожи и слизистой, а также повышающим иммунитет.

Лютеин и зеаксантин из тёмно-зелёных салатов и капусты борются с воспалениями, защищают от рака печени, кожи, желудка и толстой кишки.

Синие и фиолетовые растения богаты фенолами, которые снижают риск возникновения диабета, рака и болезней сердца.

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#диета
#питание
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#диетолог
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Дерматолог Медведева назвала косметические процедуры, противопоказанные летом
27 июня 2024, 17:44

Фото: Istockphoto / Svitlana Hulko

Сезонность некоторых косметических процедур связана с солнечной активностью и агрессивностью ультрафиолетовых лучей, которые с весны до начала осени набирают силу. Поэтому лазерные шлифовки и пилинги не стоит делать летом, предупредила врач-дерматолог, косметолог Кристина Медведева.
«Если нарушен эпидермальный слой кожи, это может привести к появлению пигментации, покраснениям, ожогов, истончению кожи и усилению процессов фотостарения. Поэтому летом нельзя делать процедуры, нарушающие поверхностный слой кожи – глубокие и срединные пилинги, а также лазерные шлифовки», – пояснила врач «Газете.Ru».
Ручную же чистку кожи лица, аппаратные процедуры фото- и лазерного омоложения, не повреждающие поверхностный слой, можно делать с осторожностью. При этом, по словам Медведевой, летом не стоит начинать подобное лечение, если уже есть глубокая пигментация. Лучше оставить эти методики на вторую половину осени, когда солнце уже не так активно.

Однако существуют и процедуры аппаратной косметологии, которые можно делать в летний период. К ним Медведева отнесла ультразвуковую и вакуумную чистку, которые борются с акне и высыпаниями. Эти процедуры позволяют бережно очистить закупоренные поры и не повредить здоровые клетки.

Еще одна процедура, которую можно сделать летом, – это SMAS-лифтинг UTIMS.

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#косметология
#врач
#здоровье
#лето
#солнце
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В Подмосковье расширен перечень специальностей по программе «Земля врачам»
27 июня 2024, 16:52

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье расширен перечень специальностей и городских округов по программе «Земля врачам». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московской области медицинские работники могут бесплатно получить земельный участок для строительства индивидуального жилого дома или ведения личного подсобного хозяйства.

«Мы стремимся поддерживать наших медицинских специалистов Для этого в регионе существует целый комплекс мер социальной поддержки. Среди них — компенсация аренды жилья, социальная ипотека, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и другие», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В этом году мы в список специальностей включены врачи-психиатры. Кроме того, программа теперь доступна и для городского округа Кашира.

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#компенсация
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У жителя Москвы обнаружили новую кровь во время донорства
Заммэра Ракова: у москвича выявили новый антиген резус-фактора
27 июня 2024, 16:29

Фото: IStock/sifra21

Врачи отделения трансфузиологии Городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского выявили ранее не зарегистрированный вариант антигена резус-фактора D у жителя Москвы. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отмечает Рыкова, вторая группа крови и D-отрицательный резус-фактор были обнаружены у мужчины, который пришел сдавать донорскую кровь. Она отметила, что это открытие может спасти жизни нескольких пациентов в будущем.
«При редком фенотипе подбор донора для переливания крови становится трудной задачей», — пояснила Рыкова.

Заммэра акцентировала внимание на высокой степени гражданской ответственности москвичей. Только в прошлом году донорами стали более 100 тысяч человек, благодаря которым нуждающимся в лечении было перелито более 250 тысяч литров крови.

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#кровь
#здоровье
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#мужчины
#донорская кровь
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Терапевт Лапа описала симптомы солнечного удара
27 июня 2024, 15:53

Фото: Istockphoto / Dima Berlin

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о симптомах, возникающих при солнечном ударе. В первую очередь это головокружение.
«Кроме того, человеку хочется полежать и поспать, и это начинается достаточно резко. В этот момент надо обязательно уйти в тень, аккуратно присесть на скамейку, а не на корточки, и выпить несколько глотков воды, чтобы охладиться. Ещё лучше, если кто-то помашет на вас веером или полотенцем, создавая поток воздуха», – отметила собеседница RT.
Она напомнила, что людям с высоким риском тромбообразования необходимо принимать антикоагулянты, так как этот риск растёт на солнце, особенно при недостатке воды. Помимо этого, увеличивается опасность инфаркта и инсульта.

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Названы самые популярные косметологические процедуры на лето
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