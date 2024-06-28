В больницы Подмосковья поступило 12 рентген-аппаратов С-дуга

Фото: пресс-служба правительства МО
С начала года медучреждения Московской области получили 12 новых рентген-аппаратов С-дуга, об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Модернизация здравоохранения – одна из наших приоритетных задач. Мы строим современные поликлиники и больницы, проводим «перезагрузку» действующих медучреждений, капитально ремонтируем старые здания, привлекаем квалифицированных врачей. Ещё одно важное направление работы – обновление медицинского оборудования. (…) Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга, до конца 2024-го поставим еще девять», — сказал Андрей Воробьёв.Рентген-аппараты С-дуга позволяют получать чёткое изображение под любым углом и выводить его на монитор в онлайн-режиме, поэтому может эффективно применяться не только на этапе диагностики, но и в ходе операции, так как для получения снимка нет необходимости менять положение тела пациента. Кроме того, лучевая нагрузка на пациента при использовании цифрового аппарата С-дуга значительно меньше, чем от рентгенов предыдущего поколения.
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