В Бразилии женщина с редким заболеванием перенесла свыше 300 операций
Жительница Бразилии Джулиана Франсиэла Флорес да Силва страдает от редкой болезни — пигментной ксеродермы, из-за которой ей пришлось пройти свыше 300 хирургических вмешательств. Об этом сообщает издание Terra.
Пигментная ксеродерма вызывает у женщины сильные ожоги и поражения кожи при контакте с солнечными лучами. Как рассказала сама да Силва, пятна распространились и поразили все ее тело и каждое пятно превратилось в опухоль.
Врачи рекомендуют пациентке полностью избегать солнечного света, регулярно посещать дерматолога и своевременно удалять любые подозрительные участки кожи. Ежедневно Джулиана использует целый флакон солнцезащитного крема и выходит из дома только в рубашке с длинными рукавами, шляпе и солнцезащитных очках.
