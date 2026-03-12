В Британии грудное молоко женщины стало зеленым из-за серьезного заболевания

12 марта 2026, 13:02

Фото: iStock/Anastasiia Stiahailo

Жительница Великобритании Тиа Дойл едва не умерла из-за редкого иммунологического заболевания. После приступа она заметила, что её грудное молоко стало зелёного цвета.





31-летняя женщина рассказала изданию Mirror, что в тот период кормила грудью трёхмесячного сына. В течение недели она чувствовала себя плохо: её мучили приступы тошноты и диареи. Во время телефонной консультации врач предположил, что причиной может быть аллергическая реакция.



Спустя несколько дней состояние резко ухудшилось. Ночью Дойл проснулась от сильной боли в животе, у неё начался жар и сильное потоотделение. Женщина попыталась вызвать скорую помощь, но вскоре потеряла сознание. Её партнёр обнаружил её на полу и вызвал медиков.



В больнице врачи диагностировали у пациентки редкое иммунологическое заболевание, вызывающее повторяющиеся приступы аллергии. По словам специалистов, такие реакции могут появляться внезапно и провоцироваться разными факторами — пищей, физической нагрузкой, стрессом, условиями окружающей среды или даже укусами насекомых.



После лечения женщину выписали домой. Однако вскоре она заметила необычное изменение: её грудное молоко приобрело зелёный оттенок. Врачи объяснили, что это связано с повышенным уровнем иммуноглобулинов, лейкоцитов и других клеток, которые организм вырабатывает для борьбы с болезнями.



Сама Тиа предполагает, что приступ мог быть связан со стрессом и сильной усталостью после рождения ребёнка. По её словам, до беременности у неё не было серьёзных проблем со здоровьем, поэтому произошедшее стало для неё полной неожиданностью.

