В Госдуме назвали «информационной суетой» новости об очередной волне ковида
Депутат Куринный: COVID-19 сейчас не опаснее гриппа
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный прокомментировал сообщения о росте заболеваемости коронавирусом в России.
В беседе с «Газетой.Ru» Куринный охарактеризовал эти публикации как «информационную суету». По мнению парламентария, вирус утратил былую опасность.
«Вирус ослаб и сопоставим по опасности с банальным гриппом. В этом смысле вся информационная суета, связанная с данными об увеличении или снижении количества заболевших (инфицированных ковидом), практического значения не имеет», — заявил политик.Ранее телеграм-канал Baza сообщил об увеличении числа заразившихся COVID-19 в нескольких российских регионах с начала года. Случаи заражения зафиксировали в Новгородской, Саратовской и Самарской областях, Республике Марий Эл и Приморском крае. По сведениям канала, у пациентов преимущественно выявляют новый штамм коронавируса под названием «Стратус».