В Госдуме назвали «информационной суетой» новости об очередной волне ковида

11 марта 2026, 15:14

Депутат Куринный: COVID-19 сейчас не опаснее гриппа

Фото: Istock/Niphon Khiawprommas

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный прокомментировал сообщения о росте заболеваемости коронавирусом в России.





В беседе с «Газетой.Ru» Куринный охарактеризовал эти публикации как «информационную суету». По мнению парламентария, вирус утратил былую опасность.

«Вирус ослаб и сопоставим по опасности с банальным гриппом. В этом смысле вся информационная суета, связанная с данными об увеличении или снижении количества заболевших (инфицированных ковидом), практического значения не имеет», — заявил политик.