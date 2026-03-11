Названы четыре признака отменного здоровья

11 марта 2026, 15:12

Диетолог Ариас: По частоте вдохов в состоянии покоя можно судить о здоровье

Фото: iStock/gpointstudio

Диетолог Сауль Санчес Ариас заявил, что существует четыре признака, указывающих на отменное здоровье. Об этом сообщает издание La Razon.