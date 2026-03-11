Названы четыре признака отменного здоровья
Диетолог Сауль Санчес Ариас заявил, что существует четыре признака, указывающих на отменное здоровье. Об этом сообщает издание La Razon.
Ариас считает, что состояние здоровья можно оценить по частоте дыхания в состоянии покоя. По его словам, если человек делает не более 18 вдохов в минуту, это положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, улучшает эмоциональную регуляцию, активирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление, и снижает уровень стресса.
Еще один признак хорошего здоровья, по мнению доктора, — это способность стоять на одной ноге с открытыми глазами в течение более 30 секунд. Этот навык говорит о правильном контроле движений, нормальной работе нервной системы, которая корректно передает сигналы мышцам, а также об отличном равновесии, что может способствовать увеличению продолжительности жизни.
Кроме того, Ариас утверждает, что здоровый человек способен удерживать горизонтальную планку более 30 секунд. Он отметил, что есть исследования, которые показывают связь между временем, проведенным в планке, и снижением процента висцерального жира.
Наконец, важным показателем здоровья доктор назвал силу хвата. По его словам, ослабленный хват может указывать на повышенный риск развития серьезных заболеваний. Силу хвата можно проверить, попытавшись открыть банку с соленьями без использования других инструментов.
