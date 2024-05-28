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В Долгопрудном молодому человеку удалили кисты с ленточными червями

28 мая 2024, 18:37
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Долгопрудненской больницы спасли жизнь молодого человека, у которого едва не лопнули кисты с ленточными червями. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Скорая помощь доставила в стационар 29-летнего мужчину с жалобами на острые боли в животе и диарею. Несколько недель назад он потерял аппетит, испытывая тошноту и рвоту, возникавшие после употребления жареной, жирной или острой пищи. К врачам пациент не обращался.

Компьютерная томография выявила в печени молодого человека три крупных образования, одно из которых могло в любой момент лопнуть. Как выяснилось, это были эхинококковые кисты – капсулы с яйцами паразитов. Разрыв грозил не только распространением яиц ленточных червей по организму больного, но и перитонитом и летальным исходом.


«Мы провели экстренную операцию – удалили 10-сантиметровые кисты с окружающими патологически изменёнными тканями, извлекли хитиновые мешки-капсулы паразитов. Операция длилась почти три часа. Как выяснилось, молодой человек некоторое время назад отдыхал на Филиппинах. Возможно, причиной заражения стало съеденное в поездке блюдо из мяса экзотического животного-носителя паразитов», – рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы, доктор медицинских наук Сергей Лисин.
Он отметил, что симптомы эхинококкоза могут не проявляться много месяцев и даже лет с момента заражения. Это затрудняет раннюю диагностику.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Операция прошла успешно. Сейчас молодой человек продолжает медикаментозное лечение в больнице под наблюдением врачей.

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Бьюти-эксперт Горбунова назвала основные секреты ухода за кожей вокруг глаз
Бьюти-эксперт Горбунова рекомендовала регулярный уход и правильное питание
28 мая 2024, 17:47

Фото: iStock/fizkes

Бьюти-блогер и основатель салона красоты Рия Горбунова заявила, что для сохранения здоровья кожи вокруг глаз необходим грамотный уход, правильное питание, здоровый сон и отказ от вредных привычек.
Также она отметила важность подбора правильной и качественной уходовой и декоративной косметик с хорошим составом. По её словам, ухудшить состояние кожи может частое трение глаз.

Горбунова добавила, что для того, чтобы избежать появления «гусиных лапок», нужно не пренебрегать очками для зрения при чтении и работе за компьютером.

«Соблюдение этих рекомендаций поможет поддерживать кожу вокруг глаз в здоровом состоянии и замедлить процесс старения», — подытожила в беседе с «Вечерней Москвой» Горбунова.

До этого терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин назвал самыми безопасными периодами нахождения на улице во время жары с 06:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00.

«Самое безопасное время для прогулок до 12:00, пока солнце не в зените. Мы можем спокойно получать ультрафиолетовые ванны в хорошо переносимую температуру. А дальше «включается» режим инфракрасного света, когда солнце уже греет и припекает. Следующий период — это с 16:00 до 18:00, когда уже не будет такого опасного солнца», — прокомментировал в беседе с RT Кондрахин.

Ранее невролог, врач-эксперт Екатерина Демьяновская заявляла, что сон в жару может снижать иммунитет.

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#сон
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Невролог Демьяновская предупредила об опасности сна в жару
28 мая 2024, 16:02

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Невролог, врач-эксперт Екатерина Демьяновская заявила, что сон в жару может снижать иммунитет.
По её словам, комфортный сон можно обеспечить себе в помещении, где температура не выше 16-20°C.

«В душном и жарком помещении температура тела растёт. Чтобы охладиться, человек начинает сильно потеть и с потом теряет много жидкости. Организм теряет воду и электролиты, необходимые для нормальной работы сердца. Нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает, повышается артериальное давление, увеличивается риск образования тромбов», — пояснила в беседе с RT Демьяновская.

Для помещений, где нет кондиционеров, она посоветовала днём закрывать на окнах плотные шторы или опускать жалюзи, перед сном принимать тёплый душ, в течение дня пить воду, использовать пижамы и постельное бельё из натуральных материалов.

До этого Минздрав Кузбасса объявил о Днях открытых дверей в медицинских организациях области, где всем желающим бесплатно проведут консультации о никотиновой зависимости и помогут от неё избавиться. Как передаёт «Сiбдепо», мероприятие организовано в преддверии Всемирного дня без табака.

Ранее сообщалось, что медики Дубненской больницы в Московской области провели профилактическую акцию для дачников.

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#минздрав
#медицина
#врачи
#сон
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#консультации
#человек
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Названа самая полезная ягода для худеющих
Врач Жарова заявила о пользе малины для похудения
28 мая 2024, 15:47

Фото: iStock/wmaster890

Врач-гастроэнтеролог, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии факультета дополнительного профобразования РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Жарова заявила, что желающим похудеть рекомендуется включить в свой рацион малину.
«Ягоды – отличный выбор для похудения, так как они низкокалорийны и содержат много клетчатки, которая предотвращает переедание. Особенно полезна для похудения малина, так как она содержит особенно много клетчатки, что помогает в борьбе с лишним весом. Ягоды можно включать в диету для похудения разными способами, но не следует добавлять к ним сахар», – пояснила в беседе с АГН «Москва» Жарова.

А российские учёные изобрели растворы с уникальными свойствами по заживлению ран. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Отмечается, что такое средство без предварительной обработки будет действовать в пять-шесть раз быстрее, чем все ныне существующие аналоги.

«Команда изобретателей-учёных из Москвы, Ставрополя, Обнинска на основе концентрата действующего вещества — четвертичного аммония — создала линейку растворов для полевого и домашнего применения», — приводит RT сообщение пресс-службы.

Ранее гастроэнтеролог Рустем Садыков предупредил о потенциальных рисках употребления воды с лимоном на голодный желудок.

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Подмосковные врачи выступят на международном конгрессе «5П Детская медицина»
28 мая 2024, 14:36

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи НИКИ детства выступят на Международном конгрессе «5П Детская медицина» в Гомеле. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В рамках форума подмосковные врачи представят доклады на темы «Охрана здоровья детей: реальность и перспектива» и основные тренды детской медицины.

«У НИКИ детства сложилось очень плодотворное сотрудничество с Гомельским государственным медицинским университетом. Совместно мы проводим масштабные научные форумы, конференции, реализуем различные проекты, направленные на развитие компетенций детских врачей двух стран и развитие детского здравоохранения. И конечно, регулярно обмениваемся опытом и успешными наработками с белорусскими коллегами», — поделилась главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.

Стоит отметить, что на торжественном открытии форума директору НИКИ детства было присвоено звание «Почетный доктор» Гомельского государственного медицинского университета.

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#охрана
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#педиатр
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Гастроэнтеролог Садыков предупредил об опасности воды с лимоном
Гастроэнтеролог Садыков: вода с лимоном угрожает обострением гастрита и язвы
28 мая 2024, 14:24

Фото: iStock/Andrii Zorii

Гастроэнтеролог Рустем Садыков предупредил о потенциальных рисках употребления воды с лимоном на голодный желудок. Об этом сообщает «Доктор Питер».
По словам специалиста, данный напиток, который популярен благодаря своим очищающим свойствам и способности насытить организм витамином С, может нести в себе скрытые угрозы для людей с определёнными заболеваниями. Садыков отметил, что воду с лимоном опасно употреблять на голодный желудок, так как это может способствовать дисбалансу слизистой оболочки, риск крайне высок для тех, кто страдает гастритом или язвенной болезнью.

Гастроэнтеролог порекомендовал заменить воду с лимоном на обычную, особенно если у человека есть предрасположенность к указанным заболеваниям. Примечательно, что употребление лимонной воды может спровоцировать новые заболевания, помимо имеющихся проблем с желудком.

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В Подмосковье травматологи прооперировали ребенка с удвоенным пальцем
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#врач
#здоровье
#подмосковье
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В Подмосковье травматологи прооперировали ребенка с удвоенным пальцем
28 мая 2024, 13:17

Фото: istockphoto / Gumpanat

Детские травматологи провели операцию годовалому ребенку с удвоенным пальцем. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Годовалый ребенок поступил в больницу с врожденным пороком развития, характеризующимся увеличением количества пальцев на руках или ногах.

«В конкретном случае нами была проведена операция по Bilhault-Cloquet, суть которой состоит в том, что проводится резекция встречных поверхностей фаланг гипоплазированных удвоенных пальцев и формирование единого пальца из двух получившихся «половинок». Со временем функциональность пальца придёт в норму, а последствия данной патологии не дадут о себе знать ребёнку позднее», — поделился главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

В настоящий момент уже выписан домой. Благодаря профессиональности врачей в будущем у пациента не будет дальнейшего развития комплексов.

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#врач
#подмосковье
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В Дубне провели профилактическую акцию для дачников
28 мая 2024, 10:52

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Медики Дубненской больницы провели профилактическую акцию для дачников. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В акции «Проверь здоровье на даче» приняли участие порядка 50 дачников.Все желающие могли пройти комплексное обследование прямо на природе.

«Продолжаем выездной формат комплексной проверки здоровья наших жителей и гостей города. Проводим обследования не только в поликлинике, но и размещаемся на разных площадках города: парки и дачный сектор. Делаем так, чтобы жители могли совмещать заботу о своем здоровье без отрыва от привычных дел или досуга. Благодарю также наших специалистов за организацию и проведение акции в выходной день», — поделился главный врач Игорь Давронов.

​Всем участникам ​раздали памятки с рекомендациями по сохранению здоровья.

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#дубна
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Врачи НИКИ детства осмотрели с начала года 4 тыс. юных спортсменов
27 мая 2024, 19:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Центре спортивной медицины НИКИ детства с начала года проверили здоровье около 4 тыс. юных спортсменов из Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Каждый может пройти там полное медобследование максимально быстро и получить допуск к тренировкам.
«Обследование Центре спортивной медицины НИКИ детства прошли около 4 тыс. спортсменов из Московской области в возрасте от 7 до 16 лет. У нас ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, получают консультации 12 специалистов. Продолжительность обследования одного ребёнка – около трёх часов», – рассказала руководитель Центра спортивной медицины Института детства Дарья Коледова.
Детей принимают педиатр, кардиолог, ортопед, дерматовенеролог, спортивный психолог, невролог, хирург, уролог-андролог, гинеколог, отоларинголог и офтальмолог. При наличии показаний проводятся дополнительные консультации эндокринолога, гастроэнтеролога и других. Затем оформляются заключения о допуске ребёнка к тренировкам и соревнованиям.

Как отметили в министерстве, специалисты центра принимают юных спортсменов-представителей сборных команд по 160 видам спорта.

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#ники детства
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Врач Поляева предупредила об опасности раннего купального сезона
27 мая 2024, 19:11

Фото: iStock/Argument

Врач-кардиолог, к.м.н. Ирина Поляева заявила, что раннее открытие купального сезона может быть чревато проблемами с сердечно-сосудистой системой.
Причиной тому может стать ещё слишком холодная вода.

«Первым и наиболее серьёзным риском является переохлаждение организма. Когда человек погружается в холодную воду, его тело начинает терять тепло гораздо быстрее, чем в теплой или умеренной воде. Это может привести к развитию гипотермии, когда температура тела опускается ниже нормы, приводя к проблемам со здоровьем», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Ранее кандидат медицинских наук врач-эксперт, невролог Екатерина Демьяновская заявила, что к признакам рассеянного склероза можно отнести потерю равновесия, спутанность речи, изменение почерка.

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