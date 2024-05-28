В Долгопрудном молодому человеку удалили кисты с ленточными червями

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Долгопрудненской больницы спасли жизнь молодого человека, у которого едва не лопнули кисты с ленточными червями. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Скорая помощь доставила в стационар 29-летнего мужчину с жалобами на острые боли в животе и диарею. Несколько недель назад он потерял аппетит, испытывая тошноту и рвоту, возникавшие после употребления жареной, жирной или острой пищи. К врачам пациент не обращался.
Компьютерная томография выявила в печени молодого человека три крупных образования, одно из которых могло в любой момент лопнуть. Как выяснилось, это были эхинококковые кисты – капсулы с яйцами паразитов. Разрыв грозил не только распространением яиц ленточных червей по организму больного, но и перитонитом и летальным исходом.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Операция прошла успешно. Сейчас молодой человек продолжает медикаментозное лечение в больнице под наблюдением врачей.
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Компьютерная томография выявила в печени молодого человека три крупных образования, одно из которых могло в любой момент лопнуть. Как выяснилось, это были эхинококковые кисты – капсулы с яйцами паразитов. Разрыв грозил не только распространением яиц ленточных червей по организму больного, но и перитонитом и летальным исходом.
«Мы провели экстренную операцию – удалили 10-сантиметровые кисты с окружающими патологически изменёнными тканями, извлекли хитиновые мешки-капсулы паразитов. Операция длилась почти три часа. Как выяснилось, молодой человек некоторое время назад отдыхал на Филиппинах. Возможно, причиной заражения стало съеденное в поездке блюдо из мяса экзотического животного-носителя паразитов», – рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы, доктор медицинских наук Сергей Лисин.Он отметил, что симптомы эхинококкоза могут не проявляться много месяцев и даже лет с момента заражения. Это затрудняет раннюю диагностику.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Операция прошла успешно. Сейчас молодой человек продолжает медикаментозное лечение в больнице под наблюдением врачей.
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Лора Луганская