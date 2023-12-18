В подмосковных больницах с начала года запустили 48 новых рентген-аппаратов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Новый рентгеновский аппарат заработал в центральной поликлинике Луховицкой больницы. Таким образом, число цифровых рентген-аппаратов, установленных с начала года в подмосковных стационарах, достигло 48, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В Московской области продолжается оснащение медицинских организаций современным тяжёлым оборудованием.
На новом рентгеновском аппарате в Луховицах будут проводить около 30 исследований в смену. Аппарат предназначен для плановой и экстренной медицинской помощи взрослым, а при необходимости – и детям. Это аппарат отечественного производства. Среди преимуществ по сравнению с устаревшей аналоговой техникой – возможность получать качественные медицинские изображения в короткие сроки благодаря современной цифровой обработке.
Как отметили в министерстве, оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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«Для этого мы меняем устаревшие аналоговые рентгеновские аппараты на современные, открываем «новые точки». Всего с начала года мы запустили в подмосковных больницах 48 цифровых рентген-аппаратов на общую сумму 917 млн рублей», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Как отметили в министерстве, оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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Лора Луганская