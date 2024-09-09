В детские поликлиники МОЦОМДа завезли вакцины от гриппа

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В детские поликлиники Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступила четырехвалентная инактивированная расщеплённая вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри» российского производства, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Вакцинация против гриппа должна начинаться с посещения педиатра. Особой подготовки к вакцинации против гриппа не требуется. Однако лучше, чтобы в течение двух недель перед вакцинацией у ребёнка не было простуды.«Прививка не опасна и не вызывает осложнений. В редких случаях может проявляться покраснение на коже в месте укола, которое проходит через 2-3 дня или небольшое повышение температуры. Если привитой ребенок заразится гриппом, то болезнь будет протекать в легкой форме, без осложнений», - рассказал врач-эпидимиолог МОЦОМДа Николай Лищук.
Также следует сообщить врачу о наличии следующих противопоказаний к вакцинации:
- Острое заболевание или обострение хронического заболевания в день вакцинации;
- Аллергия на яичный белок;
- Тяжёлые аллергические реакции на предыдущую прививку этим препаратом;
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