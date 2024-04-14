Врач назвала еду, которая опаснее соли и жирной колбасы

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Некоторые продукты, которые позиционируются как полезные, несут больше вреда здоровью чем жирная колбаса и соль. Об этом врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала изданию «Российская газета».
По ее словам, большой вред здоровью наносят ПП-батончики и мюсли, которые содержат вредные компоненты, провоцирующие риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.
Янг также посоветовала исключить из рациона супы-пюре с добавлением химических компонентов.
Прежде сообщалось о продуктах, убивающих пищеварение. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Прежде сообщалось о продуктах, убивающих пищеварение. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова