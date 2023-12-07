В детском областном онкодиспансере провели День красоты для мам

Фото: Минздрав МО
30 мам пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера приняли участие в Дне красоты. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, он прошёл под девизом «Сияй, как звезда в 2024 году».
«Хотелось создать девушкам предновогоднее настроение. Для этого мы пригласили профессиональных мастеров, которые сделали им укладку, макияж, маникюр и бьюти-процедуры. Счастлива мама – счастливы дети. Такие мероприятия помогают отвлечься от больничных будней и почувствовать себя настоящей королевой», – сказала волонтёр фонда «Сила Веры» Дарья Беленова.После акции все женщины приняли участие в фотосессии в дизайнерских платьях и показали результаты преображения детям.
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Лора Луганская