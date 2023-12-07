В Московской области врачи удалили у пациентки 15 миом

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В Подмосковье каширские врачи прооперировали женщину с 15-тью миомами. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
33-летняя девушка поступила в больницу с увеличенным животом, размер которого соответствовал сроку беременности 20-22 недели. Ранее у пациентки была диагностирована доброкачественная лейомиомая матки.
Стоит отметить, что после удаления миом девушка прошла курс реабилитации и послеоперационный период протекал без осложнений.Также на повторном контрольном обследовании через 6 месяцев после операционного вмешательства никаких объемных образований в матке не было выявлено.
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«Мы провели операцию по собственной методике, позволяющей удалить максимальное количество узлов с сохранением структуры и функциональной целостности матки. В ходе операции было произведено удаление 15 миоматозных узлов от 1 см до 15 см в диаметре», - поделился заведующий гинекологическим отделением, кандидат медицинских наук Олег Малинов.
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Мира Полтева