Глава Минздрава Мурашко назвал количество страдающих ожирением россиян

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В России примерно 40 миллионов человек страдают от ожирения. Такие несколько шокирующие цифры озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Во время рабочей поездки в Северную Осетию он напомнил, что по данным Росстата на 1 января 2024 года население страны составило более 146 миллионов человек. Таким образом, почти четверть россиян сталкиваются с проблемой лишнего веса, причём в болезненной и патологической форме.
Министр подчеркнул, что ожирение — это болезнь, причём такая, которая может запустить целый каскад других проблем, связанных со здоровьем. Это и сахарный диабет второго типа, и аномалии с артериальным давлением, и многое другое. В качестве важного средства в борьбе с ожирением глава Минздрава назвал профилактику. Медики также должны уделять этому вопросу пристальное внимание.
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Александр Бойцов