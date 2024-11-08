В детском центре в Красногорске подростку устранили деформацию грудной клетки

Фото: телеграм-канал ДКЦ
Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля устранили подростку воронкообразную деформацию грудной клетки. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
В центр поступил 14-летний мальчик с деформацией грудной клетки 2-3 степени. Врачи провели малоинвазивную операцию – торакапластику. Для этого понадобилось сделать два небольших разреза с двух сторон. Над рёбрами и за грудиной установили титановую пластину-распорку. Она помогла вытолкнуть грудь вперед и зафиксировать её в правильном положении. Результатом стало полное выправление грудины.
Фото: телеграм-канал ДКЦ
Ранее сообщалось, что Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь в центре будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.
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«Пластину нужно будет носить четыре года и ежегодно консультироваться в нашем центре. Однако лечение не ограничивает ребёнка в занятиях спортом и в обычной жизни. Позже мы удалим пластину, и грудь сохранит правильное физиологическое положение», – пояснил заведующий отделением детской хирургии №2 ДКЦ Никита Степаненко.
Фото: телеграм-канал ДКЦ
Ранее сообщалось, что Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь в центре будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.
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Лора Луганская