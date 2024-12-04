В детском центре в Красногорске малышке вернули способность есть

Симптомами рака полости рта являются красные и белые очаги на слизистой, которые затем перерастают в опухоль, а также хриплый голос, комок в горле, проблемы с глотанием и речью и подвижность зубов. Об этом сообщила врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова. По ее словам, раковая опухоль быстро растет и распространяется на соседние ткани.