В детском центре в Красногорске малышке вернули способность есть

Фото: телеграм-канал ДКЦ
Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля в Красногорске вылечили девочку, не способную принимать пищу. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
В центр поступила двухлетняя малышка, которая не могла проглатывать пишу, так как постоянно давилась. Врачи выявили у неё врождённую патологию – расщелину гортани первой степени.
Фото: телеграм-канал ДКЦ
Все манипуляции проводились без разрезов, через рот маленькой пациентки. Поэтому послеоперационный период протекал без осложнений, проводилась симптоматическая терапия.
Сейчас девочка выписана домой. Она ест, как все дети.
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«Подобная патология устраняется только хирургическим путем. Во время операции врачи выполнили пластику гортани с помощью стационарного ларингоскопа и эндоскопических инструментов. Гортань ушили двумя саморассасывающимися швами», – говорится в сообщении.
Фото: телеграм-канал ДКЦ
Все манипуляции проводились без разрезов, через рот маленькой пациентки. Поэтому послеоперационный период протекал без осложнений, проводилась симптоматическая терапия.
Сейчас девочка выписана домой. Она ест, как все дети.
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Лора Луганская