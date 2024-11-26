В желудке жительницы Тулы нашли 1,5 кг монет и валюты

Несчастный случай или проблемы со здоровьем могут настигнуть в самый неожиданный момент. Скорая медицинская помощь доступна бесплатно всем в любое время. В материале «Радио 1» расскажем о том, как вызвать скорую помощь, что говорить диспетчеру и как действовать, если она не приехала.