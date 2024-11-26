В желудке жительницы Тулы нашли 1,5 кг монет и валюты

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В желудке жительницы Тулы обнаружили полтора килограмма монет разного номинала, проинформировал Телеграм-канал «Регнум».
Россиянку доставили в медицинское учреждение с внутренним кровотечением.
В публикации подчёркивается, что, вероятно, женщина страдает расстройством пищевого поведения — при нём человек начинает есть или проглатывать несъедобные вещи. Кроме рублей из женщины извлекли евро и центы.
Ранее Министерство здравоохранения Московской области сообщило, в Московский областной центр охраны материнства и детства доставили новорождённого мальчика — он регулярно срыгивал после кормления. После обследования у ребёнка обнаружили редкий врождённый порок развития кишечника — непроходимость двенадцатиперстной кишки. Представители медицинского учреждения убеждены, что подобная аномалия требует срочного хирургического вмешательства сразу после рождения.
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В публикации подчёркивается, что, вероятно, женщина страдает расстройством пищевого поведения — при нём человек начинает есть или проглатывать несъедобные вещи. Кроме рублей из женщины извлекли евро и центы.
Ранее Министерство здравоохранения Московской области сообщило, в Московский областной центр охраны материнства и детства доставили новорождённого мальчика — он регулярно срыгивал после кормления. После обследования у ребёнка обнаружили редкий врождённый порок развития кишечника — непроходимость двенадцатиперстной кишки. Представители медицинского учреждения убеждены, что подобная аномалия требует срочного хирургического вмешательства сразу после рождения.
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Ольга Енгалычева