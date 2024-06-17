В Долгопрудном молодому человеку спасли искромсанную бензопилой руку

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
Долгопрудненские врачи помогли молодому человеку, который пилил дерево бензопилой и едва не лишился руки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
22-летнего пациента привезли в больницу Долгопрудного родственники, которые ранее оказать ему первую помощь и наложили давящую повязку на рану в локте. Пациент потерял много крови, его состояние было тяжелым. Юношу экстренно забрали в операционную.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
В течение суток пациент оставался в реанимации под усиленным наблюдением врачей, а затем был переведён в обычную палату. Уже на четвертый день молодого человека выписали под наблюдение хирурга поликлиники.
Читайте также:
Здоровье в парках Подмосковья в выходные проверили свыше 700 человек
Путин поручил Воробьёву уделить особое внимание развитию поликлиник в Подмосковье
320 подмосковных детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ
«Операция длилась около часа. Врачи осмотрели обширную и глубокую рану, пересечённые плечевую артерию и вену. Вену перевязали, артерию сшили, восстановив естественное кровоснабжение. Рану и порядка 20 мелких повреждений от зубцов пилы вокруг основного места повреждения тоже зашили», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
В течение суток пациент оставался в реанимации под усиленным наблюдением врачей, а затем был переведён в обычную палату. Уже на четвертый день молодого человека выписали под наблюдение хирурга поликлиники.
Читайте также:
Здоровье в парках Подмосковья в выходные проверили свыше 700 человек
Путин поручил Воробьёву уделить особое внимание развитию поликлиник в Подмосковье
320 подмосковных детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ
Лора Луганская