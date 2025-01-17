В Долгопрудном спасли пациента с ножевым ранением и большой кровопотерей

Фото: пресс-служба Долгопрудненской больницы
Хирурги из Долгопрудноно спасли жителя Подмосковья с серьёзным ножевым ранением. В плевральной полости у него скопилось два литра крови, сообщили в пресс-службе Долгопрудненской больницы.
«34-летний мужчина в тяжёлом состояние был доставлен в приёмное отделение частным автомобилем через четыре часа после проникающего ножевого ранения. Из-за массивной потери крови наблюдалось состояние гемморагического шока – учащённое дыхание, спутанность сознания, бледность и шум в ушах. Врачи, быстро выполнив рентген, заметили воздух и жидкость в плевральной полости», – говорится в сообщении.Пациент в жизнеугрожающем состоянии был срочно направлен в операционную. Сложная операция длилась около двух часов. Её проводили дежурные хирурги Гаджимурат Тагиров и Темирлан Арапаев вместе с анестезиологической бригадой.
«Проникающее на 6 см в грудь ранение указывало на повреждение плевральной полости и правого лёгкого. Воздух из него скопился внутри вместе с кровью из повреждённых периферических сосудов. После вскрытия грудной полости кровь была удалена, а кровоточащие сосуды ушиты. В плевральную полость установили дренажи», – рассказали в больнице.Лёгкое расправилось. Ковопотерю восполнили перелитой эритроцитарной массой и плазмой.
Сейчас пациент лечится в обычной палате хирургического отделения. Его жизнь спасена, и врачи надеются на окончательное выздоровление.
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Лора Луганская