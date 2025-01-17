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В Подмосковье в 2024 году заготовили 78 тонн донорской крови

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

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Около 78 тонн донорской крови и её компонентов заготовили в Московской области в минувшем году, число доноров составило почти 60 тысяч, из них впервые кровь сдавали 18,7 тыс. человек, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.


«Лучшим отделением переливания крови по числу первичных доноров стали Раменское и Люберецкое по числу донаций, а также Волоколамское — по пропаганде донорства в социальных сетях», — отметила глава отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.
Она также рассказала, что в 2024 году в Подмосковье провели 317 выездных донорских акций в 39 городских округах, из них 155 корпоративных, 129 общегородских и 33 студенческих.

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#минздрав мо
#донор
#донорская кровь
#московская область
#подмосковье
В Московской области начал работу ещё один цифровой маммограф
17 января 2025, 21:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Яхромском поликлиническом отделении Дмитровской больницы запустили новый цифровой маммограф, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Его закупили по нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
«Новый маммограф заменил устаревшее оборудование, уже не отвечавшее современным требованиям. Цифровой аппарат позволяет получать более детальное и качественное изображение, что повысит качество диагностики и точность проводимых исследований. Закупка нового маммографа обошлась более чем в 20,8 млн рублей», – пояснил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как напомнили в министерстве, пройти в регионе маммографию можно по направлению врача. Запись на приём доступна через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

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В Подмосковье в 2024 году заготовили 78 тонн донорской крови
#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#здоровье
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В Долгопрудном спасли пациента с ножевым ранением и большой кровопотерей
17 января 2025, 20:05

Фото: пресс-служба Долгопрудненской больницы

Хирурги из Долгопрудноно спасли жителя Подмосковья с серьёзным ножевым ранением. В плевральной полости у него скопилось два литра крови, сообщили в пресс-службе Долгопрудненской больницы.
«34-летний мужчина в тяжёлом состояние был доставлен в приёмное отделение частным автомобилем через четыре часа после проникающего ножевого ранения. Из-за массивной потери крови наблюдалось состояние гемморагического шока – учащённое дыхание, спутанность сознания, бледность и шум в ушах. Врачи, быстро выполнив рентген, заметили воздух и жидкость в плевральной полости», – говорится в сообщении.
Пациент в жизнеугрожающем состоянии был срочно направлен в операционную. Сложная операция длилась около двух часов. Её проводили дежурные хирурги Гаджимурат Тагиров и Темирлан Арапаев вместе с анестезиологической бригадой.
«Проникающее на 6 см в грудь ранение указывало на повреждение плевральной полости и правого лёгкого. Воздух из него скопился внутри вместе с кровью из повреждённых периферических сосудов. После вскрытия грудной полости кровь была удалена, а кровоточащие сосуды ушиты. В плевральную полость установили дренажи», – рассказали в больнице.
Лёгкое расправилось. Ковопотерю восполнили перелитой эритроцитарной массой и плазмой.

Сейчас пациент лечится в обычной палате хирургического отделения. Его жизнь спасена, и врачи надеются на окончательное выздоровление.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#долгопрудный
#пациент
#врачи
#хирург
#подмосковье
#московская область
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В Московской области повысили выплаты по программе соцподдержки «Приведи друга»
17 января 2025, 17:31

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Максимальная сумма выплаты по программе «Приведи друга» повышена до 128 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. В Московской области сотрудники медучреждений могут получить премию за привлечение новых специалистов.
«В регионе действует много мер социальной поддержки медицинских работников как для уже работающих у нас специалистов, так и для тех, кто только трудоустроился. С начала года мы повысили выплаты по программе «Приведи друга». Теперь за привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник может получить премию от 28 тыс. до 128 тыс. рублей. Размер зависит от специальности, категории и стажа привлечённого сотрудника», – пояснил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По данным министерства, в прошлом году по программе «Приведи друга» на работу в медучреждения Подмосковья устроились 638 медиков, а с начала текущего года – уже семь.

Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: первая часть, 50%, – при трудоустройстве, ещё 50% – после трёх месяцев работы. Новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен работать в подмосковных медицинских организациях в предыдущие шесть месяцев.

В Минздраве напомнили, что в Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников. Это «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Всю информацию можно найти на сайте.

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#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
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#максим забелин
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Диетолог назвала напиток, сохраняющий молодость
Диетолог Капустина: кофе помогает сохранению молодости благодаря антиоксидантам
17 января 2025, 17:03

Фото: istockphoto/Farknot_Architect

Кофе способствует не только бодрости, но и позволяет сохранить молодость благодаря действию антиоксидантов. Об этом сообщила врач-диетолог Алена Капустина.
В интервью RuNews24.ru она подчеркнула, что кофе также активизирует обмен веществ, чем приводит к жиросжиганию, и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.
«Кофе богат антиоксидантами, которые нейтрализуют вредные свободные радикалы, образующиеся в результате окислительных процессов. Эти радикалы повреждают и ткани, приводящие к старению, а антиоксиданты защищают клетку от этого процесса», — поделилась Капустина.
Врач заключила, что важно все же соблюдать меру, так как чрезмерное употребление кофе может привести к негативным последствиям.

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#диетолог
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#интервью
#продукты
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Получившей травму глаза девочке из детсада в Подольске помогли в МОНИКИ
17 января 2025, 14:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Травмированной в подольском детсаду девочке оказали специализированную помощь. Инцидент произошёл ещё летом 2024 года, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это был несчастный случай. Во время занятий воспитанница детского сада случайно получила травму глаза во время рисования. Первую помощь оказал медработник учреждения, затем приехала бригада скорой помощи. Ребёнка забрали в офтальмологическое отделение Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского», – рассказали в администрации.
Ранее в телеграм-канале SHOT появилась информация о том, что в подольском детском саду при школе №34 на уроке рисования 56-летняя воспитательница отвлеклась, и одна из воспитанниц случайно ткнула четырёхлетнюю девочку в глаз заточенным карандашом.

Согласно сообщению, девочка была направлена в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, где ей оказали медпомощь.

Проведена ведомственная проверка. Нарушений в действиях сотрудников не выявлено, подтверждён факт несчастного случая. Сейчас проверку проводит Следственный комитет.

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#подольск
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В подмосковном Детском центре спасли малыша с врождённой непроходимостью кишечника
В Детском центре спасли малыша с врождённой непроходимостью кишечника
17 января 2025, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли двухмесячного младенца с врождённой непроходимостью кишечника. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил мальчик с болью в животе, рвотой, задержкой дефекации и газов. У него выявили мальротацию кишечника. Это редкая врождённая аномалия поворота и фиксации кишечника, которая формируется во время внутриутробного развития. После рождения она препятствует нормальному опорожнению кишечника у младенца из-за сдавливания двенадцатиперстной кишки.
«Маленькому пациенту требовалось экстренное хирургическое вмешательство. Через небольшой разрез на коже в брюшной области хирурги устранили заворот кишечника, зафиксировали петли толстой кишки в правильном положении и ушили послеоперационную рану. Операция прошла успешно. Рентген показал полную проходимость кишечника», – рассказал заведующий отделением детской хирургии №1 ДКЦ Григорий Ведник.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас малыш уже выписан на амбулаторное лечение. Он нормально усваивает питание.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
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#красногорск
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#хирург
#врачи
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Подмосковный Центр крови провел донорскую акцию в трёх колледжах
17 января 2025, 13:02

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Донорский марафон «Студенту — зачет, донору — почёт» провела выездная бригада Московского областного центра крови в трёх столичных учебных заведениях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Кровь в рамках марафона сдавали студенты и преподаватели колледжа автоматизации и информационных технологий №20, Московского технологического колледжа и пищевого колледжа №33. Среди участников акции были как опытные доноры, так и те, кто впервые делал донацию. Всего в акции приняли участие почти 350 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проведение донорского марафона «Студенту — зачет, донору — почёт» приурочено ко Дню российского студента.

«Такие акции не только помогают сохранить жизни людей, нуждающихся в компонентах крови, но и воспитывают молодое поколение в духе доброты и социальной ответственности», — отметил заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.
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#минздрав мо
#донор
#донорская кровь
#москва
#колледжи
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«Замедлите дыхание»: врач рассказала о правильной тактике крещенских купаний
Врач Меркурьева рассказала о правилах погружения в ледяную крещенскую купель
17 января 2025, 11:20

Фото: istockphoto.com/Orest Lyzhechka

Окунуться в прорубь и не навредить при этом своему здоровью можно только при соблюдении ряда правил, о них рассказала врач общей практики Электростальской больницы Ирина Меркульева.
«Прежде всего следует помнить о медицинских противопоказаниях. Холодовой стресс может обострить хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой, аутоиммунной, нервной, кожной и дыхательной систем. Поэтому перед купанием стоит посоветоваться с врачом. Кроме того, погружение в ледяную воду строго запрещено беременным», — сказала Ирина Меркульева.
Перед погружением желательно в течение некоторого времени закалятся — принимать контрастный душ, постепенно увеличивая время под холодной водой и сокращая под тёплой, кроме того, пользу принесёт физическая активность, особенно на свежем воздухе.

Важно также использовать правильную тактику непосредственно при погружении в купель.

«Прежде чем войти в воду, постарайтесь успокоиться, замедлить дыхание. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. В воду не прыгать, а плавно входить: это поможет контролировать стресс и управлять своим состоянием. Не стоит задерживайтесь в холодной воде надолго: оптимальная продолжительность погружения составляет не более одной-двух минут», — подчеркнула врач.
Она также отметила, что на протяжении всего мероприятия важно прислушиваться к своему самочувствию. При головокружении, возникновении отдышки, затруднённом дыхании, дрожи в ногах и руках, чрезмерном сердцебиении следует немедленно выйти из воды, одеться в тёплое, зайти в отапливаемое помещение и выпить тёплый неалкогольный напиток.

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#минздрав мо
#электросталь
#советы
#крещение
#купание
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Нарколог предупредил о смертельной опасности алкоголя на крещенских купаниях
Нарколог Холдин: Алкоголь на крещенских купаниях может остановить сердце
17 января 2025, 10:59

Фото: istockphoto.com/Aleksei Smyshliaev

Многие россияне собираются принять участие в крещенских купаниях, при этом некоторые считают, что согреваться при этом можно алкоголем. О смертельной опасности такой «защиты» от холода предупредил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Использовать для согрева спиртные напитки нельзя ни в коем случае. Если вы выпили алкоголь, после этого нельзя окунаться в холодную воду как минимум двое суток. Этанол должен полностью покинуть организм, чтобы не было тяжелых последствий», — сказал Виталий Холдин.
Он предупредил, что результатом совмещения алкоголя с погружением в ледяную воду может стать потеря сознания и даже остановка сердца.

«Спиртные напитки резко расширяют сосуды, а ледяная вода, наоборот, сужает. Такие перепады крайне опасны. Кроме того, пьяный человек не контролирует ситуацию, поэтому может просто поскользнуться и утонуть», — пояснил нарколог.
Он добавил, что согреться без вреда для здоровья во время крещенских купаний можно тёплым чаем или травяными настоями.

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#нарколог
#крещение
#купание
#минздрав мо
#советы
#алкоголь
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