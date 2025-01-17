В Подмосковье в 2024 году заготовили 78 тонн донорской крови

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Около 78 тонн донорской крови и её компонентов заготовили в Московской области в минувшем году, число доноров составило почти 60 тысяч, из них впервые кровь сдавали 18,7 тыс. человек, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Лучшим отделением переливания крови по числу первичных доноров стали Раменское и Люберецкое по числу донаций, а также Волоколамское — по пропаганде донорства в социальных сетях», — отметила глава отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.Она также рассказала, что в 2024 году в Подмосковье провели 317 выездных донорских акций в 39 городских округах, из них 155 корпоративных, 129 общегородских и 33 студенческих.
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Лев Каштанов