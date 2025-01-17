В Подмосковье в 2024 году заготовили 78 тонн донорской крови

Около 78 тонн донорской крови и её компонентов заготовили в Московской области в минувшем году, число доноров составило почти 60 тысяч, из них впервые кровь сдавали 18,7 тыс. человек, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.