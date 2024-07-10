В люберецком ЖК «Жулебино парк» открыли новую детскую поликлинику

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Люберцах открыли новую детскую поликлинику, рассчитанную на 100 посещений в смену. Она расположена в новом ЖК «Жулебино парк» в южной части городского округа, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Люберцы – динамично развивающийся округ, где строят жилые комплексы. Важно, чтобы необходимая инфраструктура была доступна жителям. Благодаря открытию поликлиники получать медицинскую помощь рядом с домом смогут дети всего жилкомплекса», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Медучреждение является филиалом детского поликлинического отделения № 1 и входит в состав Люберецкой областной больницы. В поликлинике организованы зоны комфортного ожидания приёма, установлена современная навигация, имеются колясочная и пеленальные столики. Для маленьких пациентов оборудованы игровые уголки.
Принимать пациентов будут врачи-педиатры, врач УЗИ, офтальмолог, хирург, отоларинголог и кардиолог.
«Новая поликлиника будет обслуживать детское население домов, расположенных рядом. Там открыты кабинет «Справка в один шаг», процедурный и прививочный кабинеты, проводятся диагностические исследования», – рассказала заведующая поликлиникой №1 Люберецкой областной больницы Наталья Балябина.
В министерстве напомнили, что записаться на приём к специалисту можно по номеру 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье» и через чат-бот в Telegram.
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