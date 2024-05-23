Урологический центр Жуковской больницы пригласил на День открытых дверей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В предстоящую субботу, 25 мая, в урологическом центре Жуковской областной клинической больницы пройдёт День открытых дверей. Получить консультацию специалистов всех желающие жители Московской области смогут с 10 до 15 часов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«У нас проводятся сложные, в том числе высокотехнологичные операции пациентам с заболеваниями мочеполовой системы. Лечение в центре проходят пациенты со всей Московской области – порядка 4,5 тыс. человек в год. Во время Дня открытых дверей желающие смогут задать специалистам все волнующие вопросы, а при наличии показаний пройти диагностику», – рассказала главный врач Жуковской больницы Лилия Бусыгина.В ведомстве пояснили, что мероприятие будет полезно для тех, кого беспокоят мочекаменная болезнь, эректильная дисфункция, недержание мочи, жжение и боль при мочеиспускании, другие патологии мочеповолой системы.
С 10 до 11 часов будет проходить занятие «Пациентской школы», где расскажут, как в центре проводятся операции. С 11 до 15 состоятся консультации со специалистами урологического центра и диагностика, в том числе ультразвуковая.
День открытых будет проходить по адресу: город Жуковский, улица Фрунзе, 1. Записаться можно по телефону +7(965) 761-34-58.
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС, снимки КТ/МРТ при их наличии, а также выписки из стационаров, если ранее пациент проходил там лечение или обследование.
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Лора Луганская