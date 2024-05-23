Жителей Подмосковья пригласили на бесплатную диагностику меланомы

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Жители Московской области 25 мая смогут прийти на День открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет. Он будет посвящён Всемирному дню диагностики меланомы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Все желающие старше 18 лет смогут проверить родинки и другие новообразования на коже.
День открытых дверей пройдёт с 8 до 14 часов. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. При подозрении на онкологическое заболевание пациента направят на углублённую диагностику.
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«Меланома – одна из самых агрессивных форм рака кожи. Важно регулярно обследовать родинки и другие новообразования. В эту субботу День открытых дверей пройдет во всех 24 Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья. Пациентам предложат диагностику с помощью дерматоскопа и консультацию онколога», – сказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
День открытых дверей пройдёт с 8 до 14 часов. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. При подозрении на онкологическое заболевание пациента направят на углублённую диагностику.
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Лора Луганская