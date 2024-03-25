В поликлиники Серпухова пришли работать новые врачи

Фото: iStock/iStock
Новые врачи-специалисты — пульмонолог и уролог — поступили на работу в поликлинические отделения Серпуховской больницы в марте текущего года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Пульмонолог Мария Ермолаева является молодым специалистом, стаж её работы в здравоохранении — семь месяцев. Врач окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова и прошла ординатуру по направлению «Пульмонология».
Уролог Константин Пронякин практикует уже 11 лет. Он окончил Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н.Н. Бурденко и ординатуру по направлению «Урология».
Для врачей в Московской области действует ряд льготных программ, включая пятидесятипроцентную компенсацию аренды жилья, предоставление социальной ипотеки, при которой саму сумму жилищного кредита выплачивает область, а собственник гасит только проценты по кредиту. Кроме того, есть особые выплаты для молодых специалистов и несколько других мер поддержки.
Читайте также:
Подмосковные врачи оказывают медицинскую помощь прибывшим из Белгорода детям
В Японии распространяется рекордными темпами смертельная вирусная инфекция
Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями
Уролог Константин Пронякин практикует уже 11 лет. Он окончил Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н.Н. Бурденко и ординатуру по направлению «Урология».
Читайте также:
Подмосковные врачи оказывают медицинскую помощь прибывшим из Белгорода детям
В Японии распространяется рекордными темпами смертельная вирусная инфекция
Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями
Лев Каштанов