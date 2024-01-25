Врач назвал пищевой продукт, вызывающий рак всех органов ЖКТ и половой системы

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Водка — это канцероген, способный вызывать мутации в клетках тканей, который чаще всего контактируют с алкоголем. Об опасного этого напитка рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.
Врач отметил, что крепкие спиртные напитки провоцируют рост опухолей во всех органах желудочно-кишечного тракта и половой системы.
«Повышается риск онкологии желудка, поджелудочной железы, печени, пищевода, всех органов ЖКТ. Также из-за изменения гормонального фона у алкоголиков чаще возникает рак половых органов», — пояснил Умнов в беседе с news.ru.
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