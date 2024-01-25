Врач назвал пищевой продукт, вызывающий рак всех органов ЖКТ и половой системы

Морковь уже давно считается полезным продуктом для поддержания качества зрения. Однако на самом деле это миф, поскольку не существует на сегодняшний день никаких исследований, подтверждающих прямую связь между употреблением моркови и хорошим зрением. Об этом рассказала «Общественной службе новостей» врач-диетолог Лидия Ионова.