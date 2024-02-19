В Люберцах врачи вырезали из мозга пенсионера опухоль размером с куриное яйцо

Фото: Минздрав МО
Крупную раковую опухоль сумели удалить из мозга 72-летнего мужчины врачи Люберецкой областной больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Пациент поступил в клинику с нарушениями координации движений и речи. Обследование показало, что в мозге у мужчины сформировалась опухоль, которая спровоцировала отёк тканей. Для спасения пациента была проведена срочная операция.
В настоящее время пациент чувствует себя хорошо. Его выписали на амбулаторное лечение.
Врачи предупреждают, что опухоли мозга очень активно развиваются, но при малом размере практически не дают о себе знать, поэтому при таких проявлениях, как головные боли, судороги и шаткость походки, следует немедленно обращаться к неврологу.
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«Пациенту сделали трепанацию черепа и под хирургического микроскопом удалили опухоль размером с большое куриное яйцо. Новообразование находилось рядом с центрами речи, поэтому хирургам нужно было действовать особенно точно. Опухоль вырезали и отправили на гистологическое исследование, которое показало, что новообразование злокачественное», — сообщил заведующий нейрохирургическим отделением Люберецкой больницы Джемиль Одаманов.
Врачи предупреждают, что опухоли мозга очень активно развиваются, но при малом размере практически не дают о себе знать, поэтому при таких проявлениях, как головные боли, судороги и шаткость походки, следует немедленно обращаться к неврологу.
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Лев Каштанов