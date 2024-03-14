В Орехово-Зуево врачи спасли женщину с геморрагическим инсультом

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Орехово-Зуевские врачи удалили пациентке с инсультом гематому объёмом 160 мл. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
39-летнюю женщину доставили в больницу без сознания полностью парализованной левой частью тела. В ходе диагностики врачи выявили у пациентки кровоизлияние в мозг.
Стоит отметить, что на данный момент у женщины восстановилась двигательная функция левой стороны и она проходит реабилитацию.
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«Мы провели операцию малоинвазивным способом. Для доступа к области кровоизлияния в теменной кости черепа было сформировано небольшое отверстие, через которое была удалена субдуральная гематома объемом 160 мл и установлено наружное дренажное устройство», — поделился врач-нейрохирург регионального сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы Сардорбек Сабиров.
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Мира Полтева