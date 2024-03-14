В Орехово-Зуево врачи спасли женщину с геморрагическим инсультом

Профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Ирина Рощина заявила, что для здоровья мозга можно уменьшить потребление красного мяса, однако исключать его совсем не рекомендуется.