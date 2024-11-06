Врач Уланкина объяснила, откуда вирус Коксаки берётся в России

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Врач-эксперт Ольга Уланкина заявила, что вирус Коксаки чаще всего попадает в Россию через людей, возвращающихся из путешествий с заграничных курортов.
«Инфекцию, вызванную вирусом Коксаки, часто называют «летним гриппом», так как в России ею часто заражаются в летний период, на курортах. Это можно объяснить тем, что в тёплое время года люди больше взаимодействуют с бактериями: купаются в природных водоёмах, сидят на песке, касаются обнажённой кожей различных вещей, едят свежие фрукты и овощи и не всегда тщательно их моют либо делают это заражённой водой», — пояснила в беседе с RT Уланкина.
Тем временем от другого заболевания – гриппа – привились уже около 45% москвичей. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.
«С 28 октября по 3 ноября в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная. Отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди совокупного населения города на 5,2% в сравнении с предыдущей неделей. На сегодняшний день в Москве привиты более 5,87 млн человек – 45%», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал мнение о том, что не стоит ожидать эпидемии вируса Коксаки в России.
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Мелисса Тимофеева