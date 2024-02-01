Врачи Щёлковского перинатального центра помогли женщине родить девятого ребёнка

Фото: пресс-служба Минздрава МО
36-летняя женщина в девятый раз стала матерью в Щёлковском перинатальном центре. В результате естественных родов на свет появился мальчик весом 3790 г и ростом 55 см, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«На данный момент женщина и новорождённый чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Это уже шестой мальчик в этой семье. Наш перинатальный центр оснащён самой современной медицинской техникой, необходимой для высокотехнологичной помощи беременным, роженицам и новорождённым», – рассказал главврач центра Андрей Пастарнак.В министерстве напомнили, что в регионе работает портал «Стань мамой в Подмосковье».Там можно найти информацию о системе родовспоможения в Московской области.
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Лора Луганская