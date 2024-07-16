В Егорьевске после ремонта открылся третий за последние месяцы ФАП

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В селе Починки Егорьевского городского округа после текущего ремонта вновь заработал фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
ФАП обслуживает более 1,2 тыс. жителей. Это население самого села и ближайших деревень Анохино, Бутово, Денисово, Жабки, Малая Ильинка, Колионово, Крехтино, Никоново, Старый Спасс.
В министерстве добавили, что в ФАПе можно получить льготные лекарства и приобрести необходимые препараты.
Записаться на прием к фельдшеру можно по номеру 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье».
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«Это уже третий ФАП, который мы открываем после ремонта за последние месяцы в Егорьевске. Там ведет приём фельдшер, планируются выезды узкопрофильных специалистов. Можно пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию. Кроме того, ФАП проводит диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниям. Доступны телемедицинские консультации», – заявил министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
В министерстве добавили, что в ФАПе можно получить льготные лекарства и приобрести необходимые препараты.
Записаться на прием к фельдшеру можно по номеру 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье».
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Лора Луганская