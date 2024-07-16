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В Егорьевске после ремонта открылся третий за последние месяцы ФАП

16 июля 2024, 18:33
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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В селе Починки Егорьевского городского округа после текущего ремонта вновь заработал фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
ФАП обслуживает более 1,2 тыс. жителей. Это население самого села и ближайших деревень Анохино, Бутово, Денисово, Жабки, Малая Ильинка, Колионово, Крехтино, Никоново, Старый Спасс.
«Это уже третий ФАП, который мы открываем после ремонта за последние месяцы в Егорьевске. Там ведет приём фельдшер, планируются выезды узкопрофильных специалистов. Можно пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию. Кроме того, ФАП проводит диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниям. Доступны телемедицинские консультации», – заявил министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.


В министерстве добавили, что в ФАПе можно получить льготные лекарства и приобрести необходимые препараты.

Записаться на прием к фельдшеру можно по номеру 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье».

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#здоровье
#здравоохранение
#егорьевск
#ремонт
#фап
#подмосковье
#московская область
О здоровье родных в подмосковных больницах узнали по телефону 6 тыс. раз
16 июля 2024, 17:52

Фото: iStock / Vasyl Dolmatov

Жители Московской области более 6 тысяч раз узнали о самочувствии госпитализированных родственников по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Чтобы узнать о состоянии родственника, проходящего лечение в стационаре, не нужно ехать в больницу. Достаточно позвонить по номеру 122 и оставить заявку. После этого сотрудник больницы или лечащий врач свяжется с заявителем и ответит на все вопросы. С начала года такой возможностью воспользовались уже более 6 тысяч раз», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации. Проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.

Если заявка оформлена до 11 часов, информация будет предоставлена до 20 часов текущего дня. Если же она оставлена после 11:00, в выходной или праздничный день, ответ можно будет получить до 20 часов следующего рабочего дня.

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#московская область
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Раскрыта главная опасность фруктового льда
Диетолог Стародубова предостерегла от чрезмерного употребления фруктового льда
16 июля 2024, 17:50

Фото: iStock/dashu83

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что к фруктовому льду надо относиться с осторожностью из-за большого количества сахара в продукте.
«По современным российским и международным рекомендациям, потребление добавленных сахаров не должно превышать 50 г в день, а сокращение до 25 г обеспечивает дополнительные преимущества для здоровья. Это количество с лёгкостью перекрывается, например, стограммовой порцией фруктового льда, содержание сахара в котором может достигать 27 г (%)», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.

Она рекомендовала выбирать мороженное с максимально простым и натуральным составом.

А врач-эндокринолог Мария Гринкевич объяснила, с чем может быть связано избыточное количество волос на лице и теле у женщин.

«Избыточное количество волос на разных участках тела может быть проявлением гипертрихоза или гирсутизма. Но это разные по механизму возникновения состояния. Гирсутизм встречается исключительно у женщин и характеризуется появлением жёстких и пигментированных волос в андрогензависмых зонах», — заявила в беседе с «Известиями» специалист.

Гринкевич отметила, что при обнаружении для себя подобного состояния необходимо обратиться к врачу.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила, что в хрене содержится много полезных веществ, включая витамин C, кальций, калий.

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#продукты
#врач
#здоровье
#питание
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Четырём врачам из Клина предоставят жильё по губернаторской программе
16 июля 2024, 17:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Ведомственное жильё предоставят четырём новым врачам, приехавшим работать в медучреждения городского округа Клин из других регионов России, это стало возможным благодаря губернаторской программе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы уже не первый раз помогаем врачам решить жилищный вопрос в рамках программы губернатора по привлечению специалистов. В 2023 году трём медикам, выбравшим местом работы Клин, предоставили служебное жилье», — отметила глава городского округа Клин Алёна Сокольская.
Ходатайство о предоставлении жилья новым врачам направило главе округа руководство окружной больницы. Алёна Сокольская заверила, что это ходатайство будет полностью удовлетворено. Жилплощадь в округе получат приехавшие в Клин из Читы, Липецка и Краснодарского края анестезиолог, онколог, дерматолог и эндокринолог.

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#клин
#врачи
#жильё
#квартиры
#алёна сокольская
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В Электрогорской больнице заработал цифровой рентген-аппарат
16 июля 2024, 16:39

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Цифровой рентген-аппарат установили в стационаре Электрогорской больницы взамен устаревшей аналоговой техники, в сутки на нём можно провести около 60 исследований, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Новый рентген-аппарат отличается высоким качеством изображения, при этом лучевая нагрузка на пациента значительно снижена по сравнению с техникой предыдущего поколения. Рентген в Электрогорской больнице работает круглосуточно, он обслуживает как пациентов, проходящих лечение в стационаре, так и посетителей поликлинического отделения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что перед установкой нового рентген-аппарата в кабинете, где он находится, провели ремонт.

Медицинская техника закуплена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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Биолог Волчев предупредил о смертельной опасности клещей в каждом регионе РФ

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#медицинское оборудование
#рентген
#здравоохранение
#медицина
#электрогорск
#павловский посад
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Биолог Волчев предупредил о смертельной опасности клещей в каждом регионе РФ
16 июля 2024, 16:09

Фото: iStock/Andreas Häuslbetz

Аспирант Высшей школы живых систем Балтийского федерального университета имени И. Канта биолог и эколог Евгений Волчев заявил, что клещи могут быть смертельно опасными, поскольку могут передать человеку инфекции и вирусы.
При этом, подчеркнул специалист, в каждом регионе страны клещи способны нести соответствующий местности вирус.

«Клещ может переносить и заражать человека и животных сразу целым букетом смертельно опасных болезней. В каждом регионе клещи переносят свойственных данной местности возбудителей так называемых природно-очаговых заболеваний. И нет ни одного региона, где бы местные клещи переносили только одну инфекцию. Это всегда целый букет», — отметил в беседе с RT Волчев.

Он призвал соблюдать все меры предосторожности на природе, а при укусе клеща сразу обращаться в больницу.

А полиция Кузбасса предостерегла граждан от употребления некачественного алкоголя. Как передаёт «Сiбдепо», людям напомнили о симптомах после суррогатного алкоголя, к которым относятся слабые признаки опьянения, тошнота и рвота, специфические зрительные нарушения, увеличение температуры тела, резкое возбуждение, судороги, паралич конечностей и даже кома.

Ранее в подмосковном Минэкологии попросили жителей не запускать в небо гелиевые шарики и фонарики на горючих материалах и батарейках, так как всё это негативно сказывается на окружающей среде.

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#вирус
#полиция
#клещи
#меры
#здоровье
#безопасность
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В Подмосковье врачи спасли молодого человека с ножевым ранением сердца
16 июля 2024, 13:59

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

27-летнего мужчину с сердцем, пробитым ножом, спасли врачи Истринской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«После осмотра пациента доставили в операционную, где была проведена хирургическая обработка и ревизия колото-резаной раны. В ходе операции обнаружилось, что след от раны проходит через сердечную мышцу в желудочек сердца, откуда продолжается кровотечение. Мы ушили раны сердца и лёгкого, которое также было повреждено», — рассказал заведующий хирургическим отделением Истринской больницы Альберт Тинис.
Он добавил, что операция продолжалась около часа и прошла успешно.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали. Молодой человек благодарит всех спасших его врачей и особенно Альберта Тиниса, который проводил операцию.

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#врачи
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#здравоохранение
#минздрав мо
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Подмосковные врачи спасли ребёнка с пулей в ухе
16 июля 2024, 12:14

Фото: iStock/Moussa81

Трёхлетнего ребёнка, случайно выстрелившего себе в ухо из игрушечного пистолета, вылечили врачи Видновской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Ребёнок поступил с жалобами на боль и инородное тело в ухе. Осмотр показал, что пуля из детского пистолета впилась в стенку костного отдела слухового прохода. Операцию по извлечению пули провели под общим наркозом. Инородное тело удалось достать с помощью специального крючка», — пояснил оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.
Он добавил, что своевременное извлечение инородного предмета спасло ребёнка от таких серьёзных осложнений, как снижение слуха, появление пролежней слухового прохода и присоединение бактериальной инфекции.

Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо, его слух не пострадал.

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#здравоохранение
#медицина
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#минздрав мо
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Худеть во сне: Врач назвал продукты, которые можно и нужно есть на ночь
Врач Исанбаев назвал продукты, которые можно есть на ночь и не толстеть
16 июля 2024, 05:15

Фото: istock / AndreyPopov

Врач и эксперт по снижению веса Павел Исанбаев в беседе с РИА Новости назвал продукты, которые без вреда можно есть перед отходом ко сну.
«Плотный ужин создает суточный избыток калорий и нутриентов, поэтому возрастает риск избыточного веса. Начните подбирать идеальный ужин с объёма примерно в одну-две ваших горсти. Ешьте по возможности неторопливо. Меняйте порцию в большую или меньшую сторону в зависимости от того, как чувствуете себя при засыпании и наутро», — пояснил врач.
Как утверждает специалист, оптимальным временем для вечернего перекуса является от 2 до 4 часов до сна.

Он отметил, что ключевую роль играет состав ужина. Исанбаев призвал не перегружать его жирами и добавить белка для сытости на долгое время и восстановления. Он порекомендовал есть больше ягод, фруктов и орехов, поскольку они являются источником серотонина, триптофана, мелатонина и магния. Эти вещества помогают уснуть, а также делают сон глубже, пояснил врач.

«Так, например, ананасы, апельсины, бананы, вишня, миндаль и грецкие орехи повышают уровень мелатонина. Киви содержит серотонин, влияющий на глубину сна, голод и эмоции. В кешью, фисташках и семенах тыквы содержится триптофан и магний», — заключил врач.
Ранее диетолог назвала отличную замену сразу нескольким блюдам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сон
#врач
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#питание
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Раскрыты неожиданные свойства хрена
Врач Тимощенко: В хрене много витамина C
15 июля 2024, 19:33

Фото: iStock/eskymaks

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила, что в хрене содержится много полезных веществ, включая витамин C, кальций, калий.
«Хрен отличается высоким содержанием витамина С наряду с лимоном. В нём много витаминов группы В. Хрен содержит калий, кальций, натрий и кремний. В нём достаточно эфирных веществ с антибактериальным действием. Хрен может использоваться в качестве стимулятора работы желудочно-кишечного тракта, но он противопоказан при обострении хронических заболеваний ЖКТ», — пояснила в беседе с NEWS.ru врач.

Ранее врач терапевт-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева заявляла, что средиземноморская диета благоприятно влияет на сон.

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