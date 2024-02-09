В филиале противотуберкулёзного диспансера в Орехово-Зуеве открылся новый рентген-кабинет

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Рентген-кабинет с новым цифровым аппаратом вместо устаревшего аналогового открылся в Орехово-Зуевском филиале Московского областного противотуберкулёзного диспансера, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«При помощи нового оборудованию в медучреждении можно будет проводить до 100 диагностических исследований в день», — отмечается в сообщении.Цифровой рентген снижает лучевую нагрузку и выдаёт более точное изображение. Кроме того, все результаты поступают в единую электронную систему, что позволяет врачам различных медучреждений сразу получить доступ к нужной информации, не запрашивая рентгеновские снимки на бумаге.
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