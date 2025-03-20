В ГКБ №7 Казани начнут делать операции по пересадке сердца

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В 7-й городской клинической больнице Казани в этом году начнут проводить операции по пересадке сердца. Об этом рассказала главный внештатный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким.
«Пересадка сердца — жизнеспасающая процедура. Сейчас возникла потребность в увеличении количества трансплантаций сердца, поскольку мы обнаружили, что после ковида у молодых пациентов снижаются функции сердца. Единственный выход для них — трансплантация», — рассказала Ким в беседе с «Татар-информ».
Она уточнила, что врачи 7-й ГКБ Казани прошли обучение по пересадке и уже готовы приступить к операциям. На сегодняшний день уже составлен список тех, кто в них нуждается.
Ранее сообщалось, что врачи клинической больницы «РЖД-Медицина» в Казани впервые проведут операцию по установке подкожного мини-ЭКГ пациентке с подозрением на патологию сердца.
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