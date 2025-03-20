В ГКБ №7 Казани начнут делать операции по пересадке сердца

У ребенка, который с раннего детства живет с кошкой или собакой, существенно снижается вероятность развития аллергии на этих животных. Об этом рассказала детский врач-аллерголог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу, врач первой категории Алла Рафаелян.